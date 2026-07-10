¿Un fiasco? EPS intervenidas por Gobierno Petro gastaron 117 % más de sus ingresos

Desde que en 2023 el Gobierno del presidente Gustavo Petro resolvió que —ante su fracaso de sacar adelante una reforma en el Congreso— la forma de cambiar a su manera el sistema de salud era intervenir cuantas entidades promotoras de salud (EPS) pudiera. Lo hizo por medio de la Superintendencia de Salud, la entidad con facultades para tomárselas: sacan a las juntas directivas que representan a los dueños y ponen al frente a un agente interventor.
Si bien el Gobierno aseguró que tomaba posesión para solucionar problemas financieros y de atención que estaban presentando, lo cierto es que cada vez hay más datos que muestran que, lejos de arreglar esos líos, terminaron fue incrementándolos y agrandándolos.
Le puede interesar: Fedesarrollo plantea reforma gradual para salvar finanzas del sistema de salud.
Las más recientes cifras que se conocieron del impacto son de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), que publicó su “Análisis financiero y de cartera de las EPS” correspondiente al primer trimestre de 2026.