Reencuentro real: rey Carlos III recibió en Buckingham a Harry, Meghan y sus hijos tras cuatro años de tensiones

El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron este viernes 10 de julio en Londres al príncipe Harry, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos por primera vez en cuatro años, informaron varios medios británicos que citan al Palacio de Buckingham.
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El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Harry, que se encuentra en Inglaterra desde este lunes, en el marco de los preparativos de los Invictus Games previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), evento deportivo internacional que creó para excombatientes heridos o enfermos.