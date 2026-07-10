Reencuentro real: rey Carlos III recibió en Buckingham a Harry, Meghan y sus hijos tras cuatro años de tensiones

El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron este viernes 10 de julio en Londres al príncipe Harry, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos por primera vez en cuatro años, informaron varios medios británicos que citan al Palacio de Buckingham. Le puede interesar: “Todo el mundo quiere vengarse”: iraníes entierran al ayatola en medio de bombardeos de EE. UU. El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Harry, que se encuentra en Inglaterra desde este lunes, en el marco de los preparativos de los Invictus Games previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), evento deportivo internacional que creó para excombatientes heridos o enfermos.

El príncipe Harry de nuevo en el que fue su hogar. FOTO: Getty

Según la agencia de noticias británica PA y otros medios, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido desde un lugar desconocido en Europa y fueron recibidos el viernes por la tarde por el soberano de 77 años y su esposa en Highgrove, la residencia personal de Carlos en el suroeste de Inglaterra. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, habían visto a su abuelo en persona por última vez durante las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II en 2022. La pareja vive en California desde 2020, tras su sonada ruptura con la familia real. El príncipe Harry, de 41 años, ha regresado en varias ocasiones al Reino Unido.

La visita esta semana a su país natal se convirtió en un embrollo. Varios medios británicos, entre ellos la BBC y Sky News, habían informado inicialmente que Harry se alojaría en el Palacio de Buckingham, según una fuente cercana al príncipe. A raíz de esa información, los mismos medios difundieron una desmentida del palacio, que explicó que el príncipe Harry no habría aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del soberano británico.

Meghan, Archie y Lilibet no iban a viajar en un principio, según se dijo, por no recibir protección policial. Contactado por la AFP, el Palacio de Buckingham no reaccionó de inmediato. El pasado martes, en una sentencia sin concesiones, el Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda del hijo menor del rey Carlos y de varias personalidades contra el propietario del Daily Mail por vulneración de la vida privada.

La familia del príncipe Harry y Meghan Markle. FOTO: Tomada de redes sociales @Meghan