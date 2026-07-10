Fedesarrollo plantea reforma gradual para salvar finanzas del sistema de salud: “la crisis no se resuelve eliminando actores”

La discusión sobre el futuro del sistema de salud no debería centrarse en cambiar su arquitectura ni en eliminar actores, sino en corregir un problema de financiamiento que amenaza su sostenibilidad.
Esa es la principal conclusión de un nuevo documento de Fedesarrollo, que plantea una hoja de ruta para el Gobierno 2026-2030 con el objetivo de estabilizar el sistema, mejorar los incentivos y reducir las brechas territoriales, sin desmontar los avances alcanzados en cobertura.
El centro de estudios presentó el documento “Sistema de salud en Colombia: una salida de crisis en varias etapas”, en el que advierte que el verdadero riesgo para el sector no es únicamente la corrupción, sino un desbalance creciente entre los recursos disponibles y el costo real de atender a la población.
“El sistema de salud colombiano no atraviesa una crisis de arquitectura institucional, sino de financiamiento, incentivos y gobernanza”, señala Fedesarrollo en el documento.
Según el análisis, Colombia pasó en tres décadas de asegurar a menos del 25% de la población a alcanzar una cobertura cercana al 99%, además de reducir el gasto de bolsillo de los hogares. Sin embargo, ese crecimiento no estuvo acompañado por un aumento suficiente de los recursos que financian el sistema.
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