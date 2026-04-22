Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años

El observatorio Así Vamos en Salud alertó que durante los últimos años al menos 4.100 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habrían cerrado como consecuencia de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

Así lo confirmó el más reciente boletín del observatorio donde se analizaron los principales indicadores de acceso y oportunidad en el país, evidenciando un problema estructural relacionado con la brecha entre la cobertura formal y la garantía real del derecho a la salud.

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“A este panorama se suma un dato crítico que evidencia el deterioro de la oferta de servicios en salud en el país. De acuerdo con la información oficial del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), entre 2021 y 2025 se han cerrado 4.104 IPS en Colombia”, indicó Así Vamos en Salud.