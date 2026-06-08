Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hallan muerto al último de los cuatro campesinos secuestrados en Remedios por las disidencias de las Farc

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la última víctima desaparecida, mientras avanzan las investigaciones sobre la incursión armada atribuida a las disidencias de las Farc.

  • Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el secuestro y asesinato de cuatro campesinos en zona rural de Remedios, Antioquia, hecho atribuido a las disidencias de las Farc. FOTO: Julián Vásquez vía X.
    Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el secuestro y asesinato de cuatro campesinos en zona rural de Remedios, Antioquia, hecho atribuido a las disidencias de las Farc. FOTO: Julián Vásquez vía X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La violencia volvió a golpear al Nordeste antioqueño. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, la cuarta persona que había sido reportada como secuestrada por integrantes del frente cuarto de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia.

Con este hallazgo se completa el trágico desenlace para las cuatro víctimas de la incursión armada ocurrida en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. Entre las personas asesinadas se encuentran Botero, su esposa Rocío Silva y otra pareja de esposos que trabajaba en el predio.

La búsqueda se había intensificado durante más de 24 horas luego de que familiares y habitantes de la zona alertaran sobre la desaparición de los campesinos. En medio de las investigaciones también se conoció una fotografía que evidenciaría el momento en que las víctimas permanecían retenidas por hombres armados. En la imagen se observa a los cuatro campesinos con las manos atadas, mientras son vigilados por un integrante del grupo ilegal que porta un fusil.

De acuerdo con el coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, durante la incursión armada también fueron incendiadas dos viviendas de la finca y se realizaron grafitis alusivos al grupo ilegal.

En contexto: Disidencias de las Farc quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: hallan tres cuerpos, uno sigue desaparecido

“El despliegue de capacidades especializadas del Gaula, inteligencia e investigación criminal busca esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos”, señaló el oficial.

Las autoridades aún investigan los motivos detrás de este ataque. Algunas versiones indican que las víctimas habrían sido señaladas por los insurgentes de colaborar con grupos rivales que disputan el control territorial y las rentas ilícitas en la región. Sin embargo, un familiar aseguró que recibió una llamada en la que presuntamente exigían 60 millones de pesos para liberar a los secuestrados, lo que abre la posibilidad de que se tratara de un caso de extorsión.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó de estos hechos a Luis Antonio Montoya, alias “Jhon Fiera”, señalado cabecilla del frente cuarto de las disidencias, estructura con presencia en municipios como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos