Hallan muerto al último de los cuatro campesinos secuestrados en Remedios por las disidencias de las Farc

La violencia volvió a golpear al Nordeste antioqueño. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, la cuarta persona que había sido reportada como secuestrada por integrantes del frente cuarto de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia.

Con este hallazgo se completa el trágico desenlace para las cuatro víctimas de la incursión armada ocurrida en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. Entre las personas asesinadas se encuentran Botero, su esposa Rocío Silva y otra pareja de esposos que trabajaba en el predio.

La búsqueda se había intensificado durante más de 24 horas luego de que familiares y habitantes de la zona alertaran sobre la desaparición de los campesinos. En medio de las investigaciones también se conoció una fotografía que evidenciaría el momento en que las víctimas permanecían retenidas por hombres armados. En la imagen se observa a los cuatro campesinos con las manos atadas, mientras son vigilados por un integrante del grupo ilegal que porta un fusil.