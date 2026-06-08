El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Hay gran expectativa a solo tres días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, pues este no solo dejará ganancias multimillonarias para la FIFA y las selecciones participantes. También representará una importante fuente de ingresos para clubes de todo el mundo, incluidos equipos colombianos Atlético Nacional y Millonarios, gracias al Programa de Beneficios para Clubes que la FIFA acaba de ampliar para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La entidad confirmó el pasado viernes que distribuirá un total de US$355 millones ($1,27 billones de pesos colombianos) entre los clubes que aporten futbolistas a las selecciones nacionales, un incremento del 70% frente a los US$209 millones repartidos tras el Mundial de Qatar 2022.
En el caso del suelo nacional, Atlético Nacional figura como el principal beneficiado, pues aportó al arquero David Ospina, quien integra la convocatoria de la Selección Colombia. Además, Millonarios también recibiría una compensación económica gracias a Álvaro Montero, quien formó parte del club durante el periodo de dos años que tendrá en cuenta la FIFA para distribuir los recursos, pese a que actualmente milita en el Vélez Sarsfield del fútbol argentino.
La novedad más importante del programa es que, por primera vez desde que fue creado para el Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA compensará también a los clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias mundialistas y no únicamente a aquellos que aporten futbolistas a la fase final del torneo.
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