María Corina Machado asegura que el círculo de Maduro ya lo está traicionando con negociaciones secretas

“El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: estas fueron las palabras de María Corina Machado sobre la situación actual de Venezuela. La líder opositora aseguró que es posible la caída pronta del chavismo debido a la posible traición que militares y funcionarios estarían preparando contra el dictador.
“Los ciudadanos militares son venezolanos como tú y como yo. Ellos tienen anhelos, sueños, mamá, esposa, hijos... llegan a sus casas y ven la nevera vacía”, afirmó en entrevista con NTN24.