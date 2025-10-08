María Corina Machado asegura que el círculo de Maduro ya lo está traicionando con negociaciones secretas

“El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: estas fueron las palabras de María Corina Machado sobre la situación actual de Venezuela. La líder opositora aseguró que es posible la caída pronta del chavismo debido a la posible traición que militares y funcionarios estarían preparando contra el dictador. “Los ciudadanos militares son venezolanos como tú y como yo. Ellos tienen anhelos, sueños, mamá, esposa, hijos... llegan a sus casas y ven la nevera vacía”, afirmó en entrevista con NTN24.

Machado, quien ha dicho públicamente que no tiene intención de abandonar Venezuela, enfatizó en que el régimen de Maduro se ha encargado de destruir las instituciones. Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios a no desertar y a cuidar sus puestos de trabajo, así como los activos de la República. “Deben estar alerta para el momento adecuado, para hacer lo que a cada uno le corresponde”, concluyó. Estas declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Maduro y su par estadounidense, Donald Trump, quien según The New York Times, ordenó a Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, detener todo acercamiento diplomático con el régimen venezolano, allanando así el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el propio gobierno chavista. Entérese: Casa Blanca pidió a Petro retractarse de declaración “infundada” sobre posibilidad de que lancha bombardeada en el Caribe tuviera colombianos Maduro anunció en la tarde de este miércoles un despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país, donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe. Trump ya había iniciado hace más de un mes con el envío de ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear al sur del Caribe, frente a las costas venezolanas, con el argumento de combatir el “narcotráfico”.

Declaraciones “infundadas” de Gustavo Petro

Por su parte, la Casa Blanca publicó un mensaje pidiendo al presidente Gustavo Petro que se retractara públicamente “de sus declaraciones reprochables y sin fundamento para que podamos volver a un diálogo productivo para construir un futuro próspero y fuerte para la gente de Colombia y Estados Unidos”, según reveló Noticias Caracol. Esto se produce luego de que Petro dijera en su red social X que hay “indicios” de que en la lancha hubiera colombianos a bordo: “(...) se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, manifestó.

A su vez, luego del pedido de retractación, Petro respondió: “Que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada”. Siga leyendo: Casa Blanca pidió a Petro retractarse de declaración “infundada” sobre posibilidad de que lancha bombardeada en el Caribe tuviera colombianos



Preguntas sobre la nota: