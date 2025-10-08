-
Colombia volvió a sonreír en el Mundial Sub-20. En un partido lleno de intensidad y buen fútbol, la selección dirigida por César Torres venció 3-1 a Sudáfrica y aseguró su paso a los cuartos de final del certamen que se disputa en Chile. Foto: AFP
-
La gran figura del encuentro fue Néiser Villarreal, quien marcó dos goles decisivos y lideró la ofensiva tricolor. Foto: AFP
-
En un emocionante partido disputado este miércoles en Chile, Colombia superó con contundencia 3-1 a su similar de Sudáfrica, logrando con autoridad el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del planeta en esta categoría. Foto: FCF
-
La alegría ha regresado al campamento de la selección. Tras un inicio de campeonato marcado por la cautela y la escasez goleadora, el equipo nacional desató su poder ofensivo justo a tiempo para el duelo crucial de octavos de final. Foto: FCF
-
Con esta victoria, la tricolor se instala entre los ocho mejores del mundo y enfrentará en cuartos de final a la poderosa selección de España, una de las favoritas al título. Foto: GETTY
-
El encuentro por octavos de final se disputará el próximo sábado, en lo que promete ser una verdadera prueba de fuego para medir el nivel del conjunto cafetero. Foto: FCF
-
Más allá del resultado, la victoria representa un impulso anímico importante para un equipo que venía de altibajos en la fase de grupos. La confianza, la eficacia en el ataque y la solidez defensiva vuelven a ser las principales cartas de presentación de una selección que sueña con hacer historia en el Mundial Sub-20 de Chile. Foto: FCF
bookmarkshare
Colombia golea a Sudáfrica y sigue firme en el Mundial Sub-20
La Selección Colombia Sub-20 se reencontró con su mejor versión y avanzó a los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile, tras imponerse 3-1 a Sudáfrica con una destacada actuación de Néiser Villarreal, autor de un doblete que selló la clasificación del conjunto tricolor.