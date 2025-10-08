Colombia sumó nuevas medallas en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Noruega

Los pesistas colombianos siguen dando alegrías en el Campeonato Mundial que se disputa en Noruega. Ahora el turno fue para la vallecaucana Julieth Rodríguez, quien ganó dos medallas de plata en la división de los 69 kilogramos.

Rodríguez comenzó su presentación con el movimiento de arranque y su primer intento fue válido con 107 kilogramos, subiendo, en su segunda salida, hasta los 110, el cual logró en su tercera a la tarima.

Le puede interesar: MinEducación y SAE se enfrentan por gimnasio entregado a medallista olímpica y devuelto por una orden judicial

Ese registro le permitió a Julieth quedarse con la presea de plata, ya que fue superada por la norcoreana Kuk Hyang Song, quien logró levantar 120 kilos.

Luego, en la modalidad del envión, Rodríguez registró un levantamiento válido de 131 kilos, que la ubicó en la quinta casilla de la competencia, que lideró Kuk Hyang con 150 kg, conseguidos en su segundo intento.

Al final, en el total, la colombiana alcanzó un peso de 241 kilogramos, superada por la norcoreana, campeona absoluta con 270 kg.