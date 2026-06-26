Mujeres colombianas sufren más de enfermedades psiquiátricas que hombres, revela informe de MinSalud y la UdeA

El Ministerio de Salud, en alianza con la Universidad de Antioquia, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2025, considerada uno de los estudios más completos realizados en el país sobre esta temática. La investigación ofrece un panorama actualizado sobre las condiciones de salud mental de la población colombiana y servirá como base para la formulación de políticas públicas sustentadas en evidencia. La encuesta alcanzó una cobertura del 94,1 % y recopiló información de 110.842 personas de siete años de edad en adelante, residentes en zonas urbanas y rurales de los 32 departamentos y las seis regiones del país. Además, incluyó el análisis de 5.000 segmentos poblacionales, lo que permitió obtener una visión amplia y representativa de la realidad nacional. Le puede interesar: El equipo de salud de Abelardo se reunió con organizaciones para ‘salvar’ el sistema. La ENSM 2025 está estructurada en cinco capítulos que abordan aspectos relacionados con la salud mental, los problemas y trastornos mentales, el consumo de sustancias psicoactivas y el acceso a servicios de atención en salud mental y comunitarios. El estudio también incorpora un análisis desde los determinantes sociales, la equidad y el enfoque diferencial.

Durante la presentación de los resultados, el ministro Guillermo Jaramillo destacó que la encuesta proporciona un panorama detallado sobre la situación de la salud mental en Colombia y permite identificar las principales brechas y necesidades existentes en el territorio. El funcionario señaló que la información obtenida facilitará la focalización de esfuerzos institucionales para garantizar una atención integral y fortalecer las acciones orientadas a mejorar el bienestar de la población colombiana. Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, resaltó que esta edición de la encuesta amplía la comprensión de la salud mental al incorporar dimensiones relacionadas con el bienestar, la paz, la convivencia, la empatía, la resiliencia, la discriminación y el envejecimiento exitoso.

Entre los principales hallazgos, la investigación evidenció importantes brechas de género. La morbilidad psiquiátrica afecta al 10,8 % de las mujeres, mientras que en los hombres la cifra alcanza el 5,7 %, lo que refleja una mayor carga de afectaciones en la población femenina. Otro de los datos que llamó la atención corresponde a la salud mental de los adolescentes. La encuesta reveló que uno de cada 20 jóvenes ha presentado ideas suicidas y que las adolescentes registran una frecuencia de ideación suicida casi dos veces superior a la observada entre los hombres de la misma edad. Estos resultados, según el Minsalud, muestran la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de la salud mental, prevención de los trastornos y atención oportuna, mediante acciones con enfoque diferencial que respondan a las características de cada población.