Nueva EPS: Además de no responder tutelas, quejas de usuarios subieron 107 % en 2025

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el fuerte aumento de las quejas contra la Nueva EPS. Entre 2024 y 2025, los reclamos de los usuarios ante esa institución crecieron un 107 %: dato que muestra un deterioro en el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.
Este panorama llevó a la Defensoría a poner en marcha la estrategia “Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud” (DIPSA), cuyo punto de partida fue precisamente una mesa nacional con directivos de esa EPS en Bogotá. La iniciativa busca abrir espacios de coordinación institucional para responder de manera urgente a las fallas más críticas del sector.