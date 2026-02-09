40 años de País Paisa: así será la celebración de la obra que puso a la cultura antioqueña en el escenario

Todo lo que es muy bueno, tiene lo mismo de malo. País Paisa fue el primer gran triunfo del Águila Descalza, pero también un gran susto.
“No sabíamos el monstruo que habíamos creado. Yo le preguntaba a Cristina si ella creía que con esta obra podríamos llegar hasta final de año y ella me decía que sobrados, que esta obra no moriría jamás, y estaba en lo cierto”, cuenta Carlos Mario en Mucha Gracia, el libro que cuenta la historia del Águila.
El susto no duró mucho, pero la obra si. Este año celebra 40 años y por eso vuelve al escenario del Teatro Prado con funciones del 12 al 28 de marzo. Y vuelve con sorpresas, esta versión de País Paisa contará con cuatro canciones originales de Cristina Toro, con arreglos del maestro Juan David Osorio, que enriquecerán la experiencia escénica y musical de la obra, reforzando su carácter festivo, entrañable y profundamente colombiano, pero además, será un homenaje a la vida de Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario Aguirre, quien inspiró al inolvidable personaje de doña Jesusita Restrepo.
Hay mucho por celebrar: País Paisa lo cambió todo. La vida de Carlos Mario y de Cristina, que por fin pudieron vivir del Teatro, porque la obra causó tal furor, que desde que se anunció del estreno en EL COLOMBIANO, la gente empezó a hacer fila en el teatro, en la sede pequeñita que tenían en Laureles. Había quienes rogaban para que los dejaran entrar cuando ya no habían boletas, otros tuvieron que ver la obra parados, y Carlos Mario y Cristina tuvieron que desconectar el teléfono para no enloquecer, porque la gente no dejaba de llamar para comprar boletas. Luego tuvieron que parar las funciones para tumbar un muro de la casa y ampliar la sala. En esa sede presentaron la obra más de 150 veces, incluso llegaron a hacer de a dos funciones por día.