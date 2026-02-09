Hay más de 120.000 tutelas contra Nueva EPS que ni siquiera fueron revisadas por la entidad

Ser usuario de Nueva EPS se convirtió en un calvario. Las historias son miles y preocupantes, las cifras son escandalosas: según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.
