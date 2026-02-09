La guerra por el ahorro vuelve a encenderse: los CDT ya pagan 12% y cajitas hasta 11%

La inflación volvió a mover las fichas del sistema financiero y reactivó una competencia silenciosa pero decisiva entre bancos y billeteras digitales.
Y es que el dato más reciente del Dane, una inflación anual de 5,35% en enero y una variación mensual de 1,18%, terminó por cambiar el panorama para quienes buscan proteger su dinero.
En este nuevo escenario, las “cajitas” de ahorro y los Certificados de Depósito a Término (CDT) entraron de lleno en una guerra por captar recursos, ofreciendo tasas que no se veían desde hace varios años.