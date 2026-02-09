La guerra por el ahorro vuelve a encenderse: los CDT ya pagan 12% y cajitas hasta 11%

La inflación volvió a mover las fichas del sistema financiero y reactivó una competencia silenciosa pero decisiva entre bancos y billeteras digitales. Y es que el dato más reciente del Dane, una inflación anual de 5,35% en enero y una variación mensual de 1,18%, terminó por cambiar el panorama para quienes buscan proteger su dinero. En este nuevo escenario, las “cajitas” de ahorro y los Certificados de Depósito a Término (CDT) entraron de lleno en una guerra por captar recursos, ofreciendo tasas que no se veían desde hace varios años.

La presión inflacionaria también blindó la decisión del Banco de la República de elevar su tasa de intervención al 10,25%, una señal que rápidamente se trasladó a los productos de ahorro. Hoy en día, según expertos, dejar el dinero quieto en una cuenta tradicional implica perder poder adquisitivo, mientras que elegir bien dónde ahorrar puede marcar una diferencia real en el bolsillo.

¿Qué son las cajitas y cuáles son las más rentables para ahorrar?

Las llamadas "cajitas" —popularizadas por los neobancos— se convirtieron en una de las alternativas preferidas para quienes buscan ordenar sus finanzas sin renunciar a la liquidez. Son apartados dentro de una cuenta de ahorros que permiten separar dinero por objetivos específicos y generar rendimientos diarios. En este frente, Pibank lidera el ranking, con una rentabilidad de hasta 11% efectivo anual (E.A.), una de las más altas del mercado para productos con disponibilidad permanente. Aunque su esquema se asemeja más a una "cuenta parqueadero" que a una cajita tradicional, permite abrir múltiples cuentas desde la app y asignarlas a metas específicas. Muy de cerca aparece AV Villas, con bolsillos que ofrecen hasta 10,5% E.A., una señal clara de cómo la banca tradicional entró con fuerza a competir con las fintech. Según explicó su presidente, Gerardo Hernández, "estas tasas buscan incentivar que los clientes mantengan sus recursos sin retiros durante el plazo definido". Otras entidades como Banco Popular, Finandina, BBVA, Lulo Bank y Ban100 también se sumaron a esta carrera, con rentabilidades que oscilan entre 7,5% y 10,1% E.A., dependiendo del monto, el plazo y las condiciones del producto. En el caso de BBVA, su Ahorro Fijo permite pactar plazos de 90, 180 o 360 días con tasas que pueden llegar al 10% E.A., manteniendo cierta flexibilidad.

CDT: el regreso del refugio clásico

Las entidades financieras ajustaron sus tasas tras la decisión del Banco de la República de llevarlas al 10,25 %. FOTO: CORTESÍA MEJORCDT

Mientras las cajitas ganan terreno por su flexibilidad, los CDT retomaron protagonismo como el instrumento defensivo por excelencia en un entorno de inflación persistente. A diferencia de las cajitas, el CDT exige el compromiso de que el dinero no se puede retirar antes de que termine el plazo, pero a cambio ofrece tasas más altas y estables. Según los datos más recientes del simulador de MejorCDT, hoy los bancos están ofreciendo rendimientos que superan ampliamente la inflación, garantizando rentabilidad real positiva para los ahorradores.

A 12 meses, las mejores tasas del mercado están encabezadas por:

KOA: hasta 11,1 % E.A. Credifamilia: 11 % E.A. Ban100: 10,9 % E.A. Banco W: 10,5 % E.A. Mundo Mujer, Mibanco e Iris: entre 9,7 % y 9,8 % E.A.

En plazos más cortos, como 6 meses, la competencia sigue siendo fuerte:

KOA lidera con 10,5 % E.A. Ban100 ofrece 10,4 % E.A. Banco W alcanza 10,2 % E.A. Credifamilia se ubica en 10 % E.A. Otras entidades como Mibanco, Iris y Mundo Mujer rondan entre 9,3 % y 9,4 % E.A. Estas cifras muestran cómo incluso los plazos cortos ya permiten obtener rendimientos atractivos sin necesidad de asumir riesgos altos.

Inflación, tasas y decisiones de bolsillo

Para los analistas, el repunte inflacionario de enero fue la señal definitiva que necesitaban muchos ahorradores indecisos. Omar Casas, gerente de Operaciones de MejorCDT, explicó: "El dato de inflación de enero es el argumento final que necesitaban los ahorradores. El dinero quieto pierde valor aceleradamente, y la subida de tasas del Banco de la República reactivó la competencia bancaria. Hoy ya vemos entidades ofreciendo tasas que superan con creces la inflación, asegurando que el ahorro no solo se conserve, sino que crezca en términos reales". En un contexto donde el costo de vida presiona cada mes y las tasas cambian con rapidez, comparar opciones se volvió una necesidad, no un lujo. La elección entre cajitas y CDT ya no depende solo de la comodidad, sino del horizonte de ahorro, la disciplina financiera y la necesidad de liquidez.

¿Cajitas o CDT?