Abren inscripciones para estudiar en la Universidad de Antioquia: hay más de 5.100 cupos

La Universidad de Antioquia abrió oficialmente su proceso de admisión para el semestre 2026-2, con una oferta de 5.102 cupos en 111 programas académicos distribuidos entre Medellín y las regiones del departamento.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 18 de marzo y el examen de admisión se realizará los días 25 y 26 de mayo y los resultados serán publicados el 11 de junio.

De acuerdo con la institución, los cupos aprobados se distribuyen así: 3.325 presenciales y 160 virtuales en Medellín; mientras que en las regiones habrá 852 presenciales y 690 virtuales.

A estos se suman 75 cupos adicionales para los programas virtuales de Creación Digital y Español como Lengua Extranjera. En total, la universidad ofertará 72 programas en el campus Medellín, 26 en sedes regionales y 13 en modalidad virtual.

“La invitación para los aspirantes es que elijan la Universidad de Antioquia para desarrollar su proyecto de vida profesional, porque es una institución de alta calidad y con amplio reconocimiento”, señaló Diego Sierra Restrepo, jefe del Departamento de Admisiones y Registro.