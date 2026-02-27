Video | Luis Suárez en modo récord: doblete, 22 goles y ya coquetea con gigantes como Liverpool y Newcastle

El delantero colombiano Luis Suárez fue la gran figura del encuentro entre su equipo, el Sporting de Lisboa, y el Estoril por la fecha 24 de la Liga de Portugal. Los dos goles del delantero colombiano llegaron en el primer tiempo y el marcador lo completó Daniel Bragança para el 3-0 definitivo.

Con estas dos anotaciones, Suárez continúa firmando una temporada extraordinaria: ya suma 22 goles en 23 partidos disputados en el campeonato portugués, cifras que lo consolidan como uno de los máximos artilleros del torneo y una de las sensaciones ofensivas del fútbol europeo en la actualidad.

El rendimiento del colombiano no ha pasado desapercibido. En las últimas semanas se ha intensificado el rumor sobre un posible interés de clubes de la Premier League, entre ellos el histórico Liverpool y el ambicioso Newcastle United, que estarían siguiendo de cerca su evolución con miras a un eventual fichaje.

Suárez quedó así a cuatro goles de Jackson Martínez, quien alcanzó 26 en la temporada 2012/2013 y se convirtió en el colombiano que más goles hizo en una temporada. Suárez aún tendrá nueve fechas para igualar o superar ese registro.

El triunfo deja al Sporting de Lisboa con 61 puntos, a cuatro del líder Porto (65), equipo al que enfrentará este martes 3 de marzo (3:45 p. m., hora de Colombia) por la ida de la semifinal de la Taza de Portugal. Mientras tanto, su próximo partido de Liga será el sábado 7 de marzo, cuando visite al Braga.