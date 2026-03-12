x

Gritos de “¡vice!” para Juan Daniel Oviedo en concierto de Miguel Bosé en Bogotá

Juan Daniel Oviedo fue reconocido por asistentes al concierto de Miguel Bosé en el Movistar Arena Bogotá, donde el público comenzó a corear “¡vice, vice!” en medio de la expectativa por su papel en la contienda presidencial de 2026.

    Asistentes al concierto de Miguel Bosé corearon “¡vice, vice!” al reconocer entre el público al concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo en el Movistar Arena Bogotá. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 2 horas
El ahora candidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, se convirtió inesperadamente en protagonista durante el concierto del cantante español Miguel Bosé en el Movistar Arena Bogotá. Mientras el público disfrutaba del “Importante Tour”, varios asistentes comenzaron a corear “¡vice, vice!” al reconocer al exdirector del Dane entre la multitud.

Lea aquí: La estrategia de Paloma y Oviedo tras concretar fórmula presidencial, ¿les alcanzará para pasar a segunda vuelta?

El momento, que fue grabado en videos que circularon rápidamente en redes sociales, mostró a Oviedo sonriendo y saludando al público mientras recibía la ovación.

La reacción del público se produjo horas antes de que se anunciara a Oviedo como la fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, con quien tuvo varias reuniones para explorar dicha alianza política.

Oviedo venía de obtener una votación destacada en las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo, lo que lo posicionó como una figura atractiva para sectores que buscaban ampliar el electorado de centro y moderar los discursos de la derecha.

Horas después de la ovación en el concierto, Valencia confirmó oficialmente que el exdirector del Dane será su fórmula vicepresidencial en la carrera por la Casa de Nariño en 2026.

