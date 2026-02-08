Más de 50 días sin sueldo y sin insumos: la crisis que tiene en vilo al hospital de San Andrés

La última semana de enero las calles de la isla de San Andrés retumbaban por las arengas y ríos de gente que las coparon. “¡Abajo el Gobierno nefasto que nos tiene en esta crisis! ¡No hay garantías en estos momentos en la E.S.E Hospital Departamental!”, se escuchó el pasado 30 de enero en las movilizaciones que organizaron los trabajadores del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llevan año y medio de pasar aceite para atender pacientes y para recibir sus sueldos a tiempo, entre otras problemáticas.
“Hacen falta insumos, hacen falta medicamentos”, vociferaba uno de los participantes en las movilizaciones, que llevaba un altavoz en compañía de otra persona. Luego, preguntó por los recursos millonarios del centro médico, “que son para pagarles a los trabajadores del hospital”.
Esta situación no es ajena a lo que viven otros hospitales públicos en otras zonas y regiones del territorio colombiano, cuya operación —en muchos casos— está comprometida por la falta de pagos de las entidades promotoras de salud (EPS), con especial concentración en las que están intervenidas por la superintendencia del ramo.