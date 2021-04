Fue un llamado de atención contundente. Lo hizo el pasado lunes 12 de abril el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en la rueda de prensa global sobre la covid-19. Allí dijo que es equivocada la actitud de algunas personas jóvenes que piensan que no les pasa nada si contraen el coronavirus: “Esta enfermedad no es una gripe. Han muerto personas jóvenes y sanas. Y todavía no comprendemos completamente las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes sobreviven”.

Para la OMS hay un relajamiento que se está observando entre la gente (especialmente la población entre 15 y 30 años) y algunos gobiernos en el cumplimiento de las medidas anticovid, pese al repunte de la pandemia.

El discurso de Tedros con relación a los jóvenes se da por las cifras que se conocen de los contagios en las últimas semanas en este grupo etario. Según el Doctor Carlos Atencia, médico internista y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, “el reporte del Ministerio de Salud y de otras agencias gubernamentales, que se dedican a monitorear la pandemia por covid-19, dice que las personas por debajo de 30 años, en lo corrido de este 2021, tanto en Colombia como en gran parte de América Latina y Estados Unidos, generan el 20 % de los casos de covid, eso es uno de cada cinco”.

Solo en Antioquia (ver Gráfico) basta comparar los números de casos activos, por ejemplo, de personas entre los 20 y 29 años: el 29 de marzo eran 9 casos y el 2 de abril, cuatro días después, 927, según datos del Instituto Nacional de Salud y su página de estadísticas de covid-19.