Con mención a cuestionados equipos básicos, Gobierno lanzó política de salud mental

El Ministerio de Salud lanzó esta semana la nueva Política Nacional de Salud Mental, que está consignada en el Decreto 0729 de 2025. Se trata del plan del país para cambiar la atención, la prevención y el cuidado integral del bienestar emocional de los ciudadanos. Según la cartera, esta política tendrá una inversión de 150 millones de dólares.
Le puede interesar: Más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental en el mundo, advierte la OMS.
Los principales lineamientos de esa política de salud pública incluyen la Política de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, así como poner en marcha un modelo que integrará una red nacional de prestación de servicios escalonada e interconectada. Ese modelo constará de un centro nacional de referencia en salud mental y 39 centros de referencia regionales, que se articularán con prestadores locales públicos, privados y mixtos.