¿Quiénes fueron los futbolistas colombianos que más goles hicieron en 2025 en el extranjero?

El póker de goles que anotó el 9 de septiembre en Maturín, Venezuela, durante la victoria 3-6 de la Selección Colombia contra el elenco patriota no fue casualidad, sino consecuencia de la consistencia que tuvo, durante 2025, el delantero samario Luis Javier Suárez.
Para muchos, la presentación del atacante del Sporting de Lisboa fue una sorpresa. Aquellos que siguen su carrera, ratificaron lo que ya sabían: es un delantero con nivel para competir en la élite del fútbol. Suárez, de 28 años, fue el delantero colombiano que más goles anotó en 2025. El futbolista nacido en Santa Marta –potencial candidato a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial d 2026–, celebró 30 veces entre enero y diciembre, con lo que superó a Luis Díaz.