¿Quiénes fueron los futbolistas colombianos que más goles hicieron en 2025 en el extranjero?

En la primera parte del año, Suárez marcó 15 goles con el Almería en la segunda división del fútbol español. Después llegó, como figura, a la capital portuguesa. Con el Sporting, club donde debutó Cristiano Ronaldo, alcanzó once dianas este año. Las cuatro restantes fueron las que consiguió con el seleccionado nacional aquella noche en el Monumental de Maturín. Los número de Suárez son muy buenos. No quedó entre los máximos goleadores del año a nivel mundial, pero sí logró un buen registro teniendo en cuenta que los equipos para los que jugó no tienen el “poderío” del Real Madrid o Bayern Múnich. Los máximos anotadores del año son Kylian Mbappé, con 66 dianas y el inglés Harry Kane, con 60.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el 2025?

El mejor futbolista colombiano de la actualidad es Luis Díaz. El extremo guajiro ha sido figura con el Bayern Múnich de Alemania desde que llegó en el mercado de verano pasado. En territorio teutón ha llenado uno de los “vacíos” más grandes que mostró durante su carrera: la definición.

Es verdad que aún le falta pulir ese aspecto. Sin embargo, también es cierto que lo ha hecho mejor que en otras temporadas. Solo un ejemplo: en la última campaña con Liverpool marcó 16 goles en 45 partidos. Con el Bayern suma 13 en la mitad de duelos.