¿Quiénes fueron los futbolistas colombianos que más goles hicieron en 2025 en el extranjero?

Los atacantes costeños Luis Javier Suárez y Luis Díaz lideran el listado de anotaciones hechas por colombianos en el extranjero durante el año que está por terminar.

    El delantero samario Luis Javier Suárez es una de las figuras del Sporting de Lisboa portugués. El extremo guajiro Luis Díaz es el mejor fichaje del Bayern Múnich. Foto: Getty
Brandon Martínez González

Deportes

25 de diciembre de 2025
El póker de goles que anotó el 9 de septiembre en Maturín, Venezuela, durante la victoria 3-6 de la Selección Colombia contra el elenco patriota no fue casualidad, sino consecuencia de la consistencia que tuvo, durante 2025, el delantero samario Luis Javier Suárez.

Para muchos, la presentación del atacante del Sporting de Lisboa fue una sorpresa. Aquellos que siguen su carrera, ratificaron lo que ya sabían: es un delantero con nivel para competir en la élite del fútbol. Suárez, de 28 años, fue el delantero colombiano que más goles anotó en 2025. El futbolista nacido en Santa Marta –potencial candidato a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial d 2026–, celebró 30 veces entre enero y diciembre, con lo que superó a Luis Díaz.

En la primera parte del año, Suárez marcó 15 goles con el Almería en la segunda división del fútbol español. Después llegó, como figura, a la capital portuguesa. Con el Sporting, club donde debutó Cristiano Ronaldo, alcanzó once dianas este año. Las cuatro restantes fueron las que consiguió con el seleccionado nacional aquella noche en el Monumental de Maturín.

Los número de Suárez son muy buenos. No quedó entre los máximos goleadores del año a nivel mundial, pero sí logró un buen registro teniendo en cuenta que los equipos para los que jugó no tienen el “poderío” del Real Madrid o Bayern Múnich. Los máximos anotadores del año son Kylian Mbappé, con 66 dianas y el inglés Harry Kane, con 60.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el 2025?

El mejor futbolista colombiano de la actualidad es Luis Díaz. El extremo guajiro ha sido figura con el Bayern Múnich de Alemania desde que llegó en el mercado de verano pasado. En territorio teutón ha llenado uno de los “vacíos” más grandes que mostró durante su carrera: la definición.

Es verdad que aún le falta pulir ese aspecto. Sin embargo, también es cierto que lo ha hecho mejor que en otras temporadas. Solo un ejemplo: en la última campaña con Liverpool marcó 16 goles en 45 partidos. Con el Bayern suma 13 en la mitad de duelos.

Díaz, admirado por muchos –en la noche de Navidad del 2025 el hijo del excapitán de Alemania Phillip Lham llevó su camiseta del Bayern–, fue el segundo colombiano que más goles anotó este año: en total marcó 23 dianas.

El podio de atacantes colombianos que más goles marcaron este año en el extranjero lo cierra Díber Cambindo, quien juega en el Necaxa de México, porque anotó 22 tantos durante el 2025. Sigue en el listado Jhon Córdoba, del Krasnodar de Rusia. El atacante chocoano sumó 19 goles con su equipo y el seleccionado nacional.

