¿Qué hizo MinSalud con los $8,2 billones para contratar equipos básicos? No hay datos

Parte de la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar el sistema son los equipos básicos de salud (EBS). Esto consiste en grupos de profesionales y técnicos del sector recorran zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades para asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa. Tienen el objetivo de promover el cuidado, prevenir enfermedades para detectarlas y tratarlas a tiempo. Para impulsarlos, el Ministerio de Salud ha girado cuantiosos recursos en los últimos tres años, pero no hay rastro disponible de qué se ha hecho.
Desde agosto de 2022, el Gobierno ha asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —es decir, a los hospitales públicos— para contratar EBS en el país. Aunque el valor incorporado señalado es de $9,06 billones.