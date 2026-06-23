A semanas de irse, Gobierno lanza nuevo modelo de salud para privados de la libertad

El Ministerio de Salud oficializó la implementación de un nuevo esquema de atención médica dirigido a las personas privadas de la libertad en Colombia, una medida que busca modernizar la prestación de servicios dentro del sistema penitenciario nacional. La estrategia contará con la supervisión, control y seguimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según informó la cartera de Salud, la iniciativa pretende garantizar de manera más efectiva el acceso al derecho a la salud de la población recluida, mediante un modelo que prioriza la atención integral y la continuidad de los tratamientos. La propuesta se fundamenta en los principios de la Atención Primaria en Salud y en una mayor coordinación entre las entidades involucradas.

Le puede interesar: Gasto en salud de hogares colombianos subió 57,3 % y está afectando más a los pobres. Entre las novedades contempladas se encuentra la incorporación de herramientas de telemedicina, que permitirán ampliar la cobertura de consultas y servicios especializados. Asimismo, se mantendrá la posibilidad de que los internos reciban atención en instituciones externas cuando las condiciones médicas así lo requieran.

La medida quedó establecida en la Resolución 1099 de 2026, expedida recientemente por el Ministerio de Salud. Con esta normativa se dejan sin efecto las disposiciones que habían regulado la materia desde 2015 y 2016, aunque se prevé una etapa de transición para asegurar que no se presenten interrupciones en la atención de los usuarios.

El nuevo marco regulatorio contempla criterios diferenciales para responder a las necesidades específicas de distintos grupos poblacionales dentro de los centros de reclusión. Entre ellos se incluyen los niños menores de tres años que permanecen junto a sus madres en establecimientos penitenciarios del orden nacional. Actualmente, Colombia tiene una población de 101.722 personas privadas de la libertad en todas las cárceles del país. De estos, 95.568 corresponden a hombres (79.618 condenados y 15.950 sindicados) y 5.856 corresponde a mujeres (4.708 condenadas y 1.148 sindicadas).

Además, la resolución define directrices relacionadas con el aseguramiento en salud, la identificación y manejo de riesgos, así como los procedimientos que deberán seguirse cuando un paciente requiera ser trasladado a otro nivel de atención para recibir servicios especializados. Según la información del ministerio, la estructura del modelo está compuesta por seis ejes fundamentales. Estos abarcan la prestación de servicios sanitarios, la conformación de redes de atención, la garantía de estándares de calidad, los mecanismos de remisión de pacientes, las acciones de salud pública y la evaluación permanente de los resultados obtenidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Otro de los aspectos destacados es la creación de una oferta diferenciada de servicios intramurales. Para ello, los establecimientos penitenciarios serán clasificados en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria, teniendo en cuenta factores como la cantidad de personas recluidas, los niveles de seguridad, las condiciones jurídicas y la ubicación geográfica de cada centro.

Las autoridades consideran que esta reorganización permitirá una distribución más eficiente de los recursos destinados a la atención médica de la población privada de la libertad. De esta manera, se espera optimizar la capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales que se presentan en los establecimientos carcelarios. Con esta reforma, el Gobierno busca enfrentar problemas históricos que han afectado la prestación de servicios de salud en las cárceles del país, entre ellos la fragmentación de la atención, las dificultades de coordinación institucional y las limitaciones de acceso a tratamientos oportunos. La apuesta oficial es fortalecer la capacidad estatal para ofrecer una atención más eficiente, continua y con mejores estándares de calidad.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes podrán acceder al nuevo modelo de salud? Inicialmente aplica para algunos regímenes especiales, entre ellos la población privada de la libertad, integrantes de las Fuerzas Militares y otros grupos con sistemas de atención diferenciados. ¿Será obligatorio atenderse en hospitales públicos? No. El modelo plantea que los usuarios puedan acceder tanto a instituciones públicas como privadas según la red disponible y las condiciones de atención. ¿Este modelo reemplaza a las EPS? No necesariamente. La medida se enfoca en regímenes especiales y no implica de forma automática cambios para todos los afiliados del sistema general de salud.