A semanas de irse, Gobierno lanza nuevo modelo de salud para privados de la libertad

El Ministerio de Salud oficializó la implementación de un nuevo esquema de atención médica dirigido a las personas privadas de la libertad en Colombia, una medida que busca modernizar la prestación de servicios dentro del sistema penitenciario nacional. La estrategia contará con la supervisión, control y seguimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según informó la cartera de Salud, la iniciativa pretende garantizar de manera más efectiva el acceso al derecho a la salud de la población recluida, mediante un modelo que prioriza la atención integral y la continuidad de los tratamientos. La propuesta se fundamenta en los principios de la Atención Primaria en Salud y en una mayor coordinación entre las entidades involucradas.