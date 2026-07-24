¿Y la ministra de Salud qué? Pacientes piden a Gobierno electo hacer esa designación

A dos semanas de que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de la República, el sistema de salud sigue a ciegas sobre quién liderará esa cartera. La ministra del ramo es una de las tres que falta por designar para completar el gabinete del gobierno electo. Sin embargo, la demora en esa designación está preocupando a organizaciones de pacientes y a congresistas que han hecho control político al sector en los últimos años. Actualmente, el sistema vive su peor crisis financiera y humanitaria después de cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro, que decidió no incrementar los recursos para la atención de pacientes. Le puede interesar: Nueva EPS tiene 60 días para hacer plan que resuelva montaña de tutelas incumplidas. En ese sentido, Pacientes Colombia, movimiento de la sociedad civil que reúne a 204 organizaciones en el país, hizo un llamado al Gobierno electo para que designe cuanto antes al próximo ministro de Salud y Protección Social, ante la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano y la necesidad de garantizar una transición institucional oportuna.

La organización expresó su preocupación por la falta de un nombramiento en una de las carteras más estratégicas del Ejecutivo, al considerar que la ausencia de un liderazgo definido aumenta la incertidumbre en un momento marcado por problemas de financiación, cierre de servicios y crecientes dificultades para acceder a la atención médica. Según Pacientes Colombia, el sistema de salud atraviesa una situación crítica reflejada en cerca de 10 millones de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por los usuarios, además de las barreras que enfrentan miles de pacientes para recibir medicamentos, procedimientos, consultas especializadas y otros servicios esenciales. “Cada día que pasa sin ministro electo es un día más de crisis. Colombia no puede llegar a un nuevo gobierno sin una cabeza visible, técnica y con capacidad para tomar decisiones frente a una situación que afecta directamente la vida y la continuidad de los tratamientos de millones de personas”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

La organización advirtió que la salud no puede convertirse en la “cenicienta” del nuevo Gobierno y señaló que el próximo titular de la cartera deberá liderar una transición responsable, evaluar el estado financiero y operativo del sistema y adoptar medidas que eviten nuevas interrupciones en la atención de los pacientes. Asimismo, Pacientes Colombia sostuvo que quien asuma el Ministerio de Salud debe contar con idoneidad técnica, experiencia en el sector, capacidad de diálogo y una visión centrada en las necesidades de los usuarios. A juicio de la organización, el reto inmediato va más allá del debate sobre una eventual reforma y requiere respuestas urgentes frente a la crisis humanitaria, financiera y operativa que enfrenta el sistema. “Antes de cualquier reforma, el país necesita certezas. Se requiere un liderazgo que escuche a los pacientes, convoque a todos los actores del sistema y adopte medidas para proteger el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de salud. De la salud dependen la vida y la dignidad de los colombianos”, agregó Silva.

Finalmente, Pacientes Colombia reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno entrante mediante la experiencia de las organizaciones que representa, con el propósito de contribuir a una transición ordenada y a la adopción de decisiones que fortalezcan el sistema de salud y protejan a los millones de ciudadanos que dependen de él diariamente. Entre tanto, el senador Andrés Forero (Centro) expresó su preocupación por la demora en esta designación. “Estamos a dos semanas del cambio de gobierno y todavía no se sabe quién ocupará el Ministerio de Salud”, expresó.

“Respetuosamente pido al presidente Abelardo de la Espriella acelerar esa designación porque Gustavo Petro deja una crisis sin precedentes y no hay tiempo que perder para empezar a resolverla”, agregó el congresista. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién será el próximo ministro de Salud de Colombia en el gobierno de Abelardo de la Espriella? El Gobierno electo aún no ha anunciado quién dirigirá el Ministerio de Salud. La designación es esperada por pacientes, prestadores y expertos debido a la crisis financiera y operativa que enfrenta actualmente el sistema de salud colombiano. ¿Por qué es importante nombrar rápidamente al nuevo ministro de Salud en Colombia? El ministro de Salud lidera las decisiones sobre financiación, atención y funcionamiento del sistema. Un retraso en el nombramiento puede dificultar la transición gubernamental y la respuesta a problemas que afectan el acceso de millones de personas a los servicios médicos. ¿Qué deben hacer los pacientes si tienen problemas para acceder a medicamentos o servicios de salud en Colombia? Los usuarios pueden presentar una petición, queja o reclamo ante su EPS o entidad responsable y acudir a la Superintendencia Nacional de Salud si no reciben una respuesta oportuna. También pueden solicitar apoyo mediante mecanismos legales cuando se vulnera el acceso al servicio. ¿Cómo podría afectar la falta de un ministro de Salud a la atención médica en Colombia? La ausencia de un liderazgo definido puede retrasar decisiones sobre financiación, continuidad de tratamientos y coordinación del sistema. El impacto dependerá de la rapidez con que se realice el nombramiento y de las medidas que adopte el nuevo Gobierno frente a la crisis.