Medellín tendrá 11 nuevos megacolegios: abrieron la licitación de $78.000 millones para el de San Cristóbal

La estrategia de infraestructura educativa de Medellín sumó un nuevo avance. La Alcaldía publicó la licitación para construir la Sección Escuela El Tirol, en el corregimiento San Cristóbal, una institución que funcionará bajo el modelo de escuelas inteligentes y para la cual el Distrito destinará una inversión superior a los $78.000 millones.

La nueva sede tendrá capacidad para atender a 660 estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato, y el proceso de contratación ya fue publicado en el Secop II.

Las empresas de construcción interesadas en participar en la convocatoria abierta pueden consultar los requisitos en este enlace.

Según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la obra deberá estar terminada en diciembre de 2027.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, señaló que con esta convocatoria ya son nueve los megacolegios que se encuentran en etapa de contratación o ejecución.

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Además, recordó que la administración proyecta construir 11 nuevas instituciones educativas durante el cuatrienio, de las cuales diez hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo.

Actualmente, cinco megacolegios avanzan en ejecución: El Diamante y Conrado González, en Robledo; Hernán Toro Agudelo, en Manrique; Municipal San Javier, en la comuna 13; y Rafael Uribe Uribe, en La América. A ellos se suman Rodrigo Lara Bonilla, en Manrique, y La Libertad, en Villa Hermosa, cuyas obras ya fueron adjudicadas y están próximas a iniciar. Mientras tanto, El Tirol y la Sección Escuela Niño Jesús de Praga permanecen en etapa de contratación.

La construcción de estos megacolegios hace parte de la principal apuesta de la administración distrital para modernizar la infraestructura educativa pública.

Los proyectos se desarrollan bajo el concepto de escuelas inteligentes, con edificaciones bioclimáticas, espacios flexibles para el aprendizaje, laboratorios, bibliotecas, zonas deportivas y dotación tecnológica.

En palabras del gerente de EDU, es una obra que “se integra de una manera muy especial y significativa con todo el entorno ecológico y ambiental que lo rodea”.

La meta del Distrito es entregar 11 nuevos megacolegios antes de finalizar el cuatrienio, además de intervenir las 421 sedes educativas oficiales de Medellín como parte de una inversión histórica en infraestructura para el sector educativo.

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