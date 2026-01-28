¿Lo usa? Pilas con este suplemento para dormir: según el Invima, es fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización ilegal del producto denominado Sueñozz, el cual ha sido catalogado como fraudulento al no contar con registro sanitario en Colombia. Le puede interesar: Invima anunció modificaciones en el etiquetado de los productos cosméticos en el país. De acuerdo con la entidad, tras la verificación en su base de datos oficial se evidenció que Sueñozz no posee registro como medicamento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico, pese a que está siendo promocionado y vendido como un suplemento para ayudar a conciliar el sueño.

El Invima advirtió que la comercialización y venta de este tipo de productos constituye una actividad ilegal y representa un alto riesgo para la salud pública, debido a que se desconoce su procedencia, el laboratorio fabricante, las condiciones de elaboración y los componentes reales de su formulación. Así mismo, la autoridad sanitaria señaló que no existen estudios clínicos que respalden la seguridad y eficacia del producto ni trazabilidad sobre su adquisición, lo que incrementa la posibilidad de efectos adversos graves en quienes lo consumen. Entre los riesgos para la salud asociados al uso de productos fraudulentos como Sueñozz se encuentran alteraciones del metabolismo, cambios en el estado de ánimo, palpitaciones y afectaciones al sistema nervioso central, incluyendo trastornos en la fase normal del sueño. Le puede interesar: Tenga cuidado: Invima ordenó retirar del mercado este popular producto para alisar el cabello

El Invima también alertó sobre posibles interacciones con otros medicamentos que las personas estén consumiendo, lo que podría modificar la respuesta farmacológica y generar consecuencias imprevistas para la salud. La entidad recordó que ha emitido múltiples alertas sobre productos fraudulentos que se comercializan principalmente a través de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp e hizo un llamado a la ciudadanía para verificar siempre que los productos cuenten con número de registro sanitario vigente. Para facilitar esta verificación, el Invima recordó que tiene una plataforma oficial de consulta de registros sanitarios, donde los ciudadanos pueden buscar por nombre del producto, número de registro o principio activo, antes de consumir cualquier medicamento o suplemento. Se puede usar en este enlace.

Como medidas preventivas, el Instituto recomendó abstenerse de adquirir Sueñozz y suspender de inmediato su uso en caso de estar consumiéndolo. Además, solicitó reportar cualquier evento adverso y suministrar información sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto en este enlace. Finalmente, el Invima exhortó a las secretarías de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales del sector y establecimientos comerciales a reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, así como a notificar cualquier hallazgo relacionado con este producto fraudulento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el producto Sueñozz? Es un producto promocionado como ayuda para dormir, pero no cuenta con registro sanitario del Invima en Colombia. ¿Es peligroso consumir Sueñozz? Sí. El Invima advierte que puede causar efectos adversos graves debido a la falta de información sobre su composición y posibles interacciones.