¿Lo usa? Pilas con este suplemento para dormir: según el Invima, es fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización ilegal del producto denominado Sueñozz, el cual ha sido catalogado como fraudulento al no contar con registro sanitario en Colombia.
De acuerdo con la entidad, tras la verificación en su base de datos oficial se evidenció que Sueñozz no posee registro como medicamento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico, pese a que está siendo promocionado y vendido como un suplemento para ayudar a conciliar el sueño.