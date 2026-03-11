Así es el plan que adoptó Colombia para prevenir conducta suicida; ¿de qué se trata?

El Ministerio de Salud dio a conocer una nueva política pública dirigida a mejorar la atención en salud mental y prevenir el suicidio. A través de la Resolución 347 de 2026 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida. Le puede interesar: Día Mundial de la Prevención del Suicidio: conozca las cifras y las estrategias de Medellín. La iniciativa busca fortalecer la prevención, la identificación temprana de riesgos y la atención oportuna dentro del sistema de salud. Para ello, se plantean lineamientos que permitan mejorar la respuesta institucional ante situaciones de ideación suicida o intentos de suicidio en todo el territorio nacional. El documento establece que la intervención debe realizarse mediante una coordinación más estrecha entre el sistema de salud, las autoridades territoriales y diversos sectores sociales. Con esta articulación se espera reducir las barreras de acceso y brindar acompañamiento oportuno a las personas que atraviesan situaciones de riesgo.

Uno de los componentes más relevantes de la resolución es la puesta en marcha del denominado Código Dorado. Este mecanismo permitirá activar de manera inmediata los protocolos de atención cuando se detecten casos relacionados con conducta suicida. La activación de esa ruta implica que las instituciones de salud deberán garantizar una valoración prioritaria, atención con enfoque humanizado y seguimiento permanente a quienes presenten señales de riesgo. El objetivo es evitar que las personas queden sin apoyo en momentos críticos. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que la estrategia representa un avance significativo en la política pública de salud mental. Según explicó, el nuevo protocolo permitirá que el sistema sanitario actúe con rapidez y sin obstáculos frente a episodios de ideación o intento de suicidio.

La estrategia parte de la premisa de que la conducta suicida responde a múltiples factores sociales, territoriales y comunitarios. Por esta razón, las acciones no se limitarán únicamente al ámbito clínico, sino que también incluirán medidas de prevención en distintos espacios de la vida cotidiana. Entre los escenarios priorizados se encuentran instituciones educativas, lugares de trabajo, escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros espacios comunitarios donde se pueda detectar tempranamente a personas en riesgo. La norma también promueve la participación activa de líderes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias y redes de apoyo. Estos actores podrán contribuir a identificar señales de alerta y facilitar procesos de acompañamiento para quienes atraviesan dificultades emocionales.