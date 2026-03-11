Así es el plan que adoptó Colombia para prevenir conducta suicida; ¿de qué se trata?

El Ministerio de Salud dio a conocer una nueva política pública dirigida a mejorar la atención en salud mental y prevenir el suicidio. A través de la Resolución 347 de 2026 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida.
La iniciativa busca fortalecer la prevención, la identificación temprana de riesgos y la atención oportuna dentro del sistema de salud. Para ello, se plantean lineamientos que permitan mejorar la respuesta institucional ante situaciones de ideación suicida o intentos de suicidio en todo el territorio nacional.
El documento establece que la intervención debe realizarse mediante una coordinación más estrecha entre el sistema de salud, las autoridades territoriales y diversos sectores sociales. Con esta articulación se espera reducir las barreras de acceso y brindar acompañamiento oportuno a las personas que atraviesan situaciones de riesgo.