El gigante chino BYD analiza competir en Fórmula 1 y en las 24 Horas de Le Mans

El fabricante chino de carros eléctricos, BYD, que en los últimos años ha ganado protagonismo mundial en dicho mercado, está estudiando dar un paso mayúsculo en su estrategia de vitrina global, pues evalúa seriamente entrar al competitivo mundo del automovilismo deportivo. La compañía analiza diferentes opciones para participar en categorías de alto nivel como la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Resistencia, según informó Bloomberg. La decisión formaría parte de un plan para elevar el prestigio internacional de la marca en medio de su rápida expansión fuera de China. En los últimos años, BYD ha pasado de ser conocida por sus vehículos eléctricos e híbridos asequibles a competir en segmentos más sofisticados. De hecho, la compañía lanzó su línea de lujo bajo la marca Yangwang, con modelos de alto rendimiento que buscan posicionarla frente a fabricantes tradicionales del segmento premium. Le puede interesar: En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

El ascenso global de BYD en el mercado de autos eléctricos

La estrategia de expansión de BYD ha sido agresiva. El fabricante chino ha logrado consolidarse en mercados de Europa, Asia y América Latina con modelos eléctricos e híbridos competitivos en precio. Ese crecimiento se reflejó recientemente en las ventas globales: la empresa superó a Tesla como la marca que más vehículos eléctricos vende en el mundo, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la transición energética en la industria automotriz. Ahora, la compañía busca consolidar su reputación tecnológica y su reconocimiento de marca a nivel global. Entrar en el automovilismo, uno de los escenarios más visibles de innovación automotriz, podría ser una vitrina estratégica para lograrlo. Lea más: Los sueldazos que ganan los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, un negocio que mueve US$3.000 millones al año

Las opciones de BYD para llegar a la Fórmula 1

El análisis interno contempla varias rutas para participar en la máxima categoría del automovilismo. La primera posibilidad sería entrar como un nuevo equipo en la parrilla de la Fórmula 1. Sin embargo, esta alternativa enfrenta obstáculos importantes. Por un lado, el costo de ingreso es extremadamente alto. Crear una escudería desde cero implica pagar una cuota de entrada de cientos de millones de dólares —que se distribuye entre los equipos existentes— y asumir inversiones anuales que pueden superar los US$500 millones por temporada en desarrollo tecnológico, ingeniería y operación. Además, los equipos actuales suelen resistirse a la llegada de nuevos competidores, ya que esto diluye el reparto de premios económicos dentro del campeonato. Un ejemplo reciente es el complejo proceso que enfrentó Cadillac para conseguir un lugar en la parrilla a partir de 2026, una incorporación que generó fuertes tensiones dentro del paddock. Incluso el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha señalado en el pasado que actualmente no existe espacio claro para un duodécimo equipo en el campeonato.

Comprar un equipo existente: la vía más probable

La segunda opción que BYD estaría evaluando consiste en adquirir una escudería ya existente, una estrategia que podría resultar más viable. Este fue el camino que eligió recientemente Audi para asegurar su entrada al campeonato en 2026, luego de adquirir la histórica estructura de Sauber. No obstante, este tipo de operaciones son poco comunes en el automovilismo, ya que los equipos suelen mantener estructuras empresariales complejas y valoraciones multimillonarias. Conozca también: BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global

A la FIA le gustaría la llegada de un fabricante chino

Mientras algunos equipos muestran reservas, el organismo rector del automovilismo internacional ha manifestado interés en sumar un fabricante chino a la parrilla. El presidente de la Fédération Internationale de l’Automobile, Mohammed Ben Sulayem, aseguró en una entrevista el año pasado que la llegada de un constructor chino sería “el siguiente paso lógico” para el campeonato tras la entrada de Cadillac. Una participación de BYD también podría fortalecer la presencia de la Fórmula 1 en el mercado asiático, especialmente en China, donde el interés por el campeonato ha crecido en los últimos años.

El auge de la F1 en China y Estados Unidos

El regreso del Gran Premio de Shanghái en 2024, después de cinco años de ausencia, reactivó el interés del público chino por la categoría. Además, la aparición del piloto Zhou Guanyu en 2022 marcó un hito al convertirse en el primer corredor chino en competir en la Fórmula 1. En paralelo, la popularidad del campeonato también se ha disparado en Estados Unidos, en parte gracias a la serie documental de Netflix Formula 1: Drive to Survive, que ha acercado el deporte a nuevas audiencias. Para BYD, asociarse con la Fórmula 1 podría significar una poderosa herramienta de marketing global, especialmente en mercados donde busca crecer, como Europa y América Latina. Además, el campeonato ofrece una plataforma tecnológica alineada con la evolución de la industria automotriz. Entérese: El británico Russell ganó el GP de Australia de F1 en un golpe de mano de Mercedes

La transición híbrida del automovilismo

Otro factor que impulsa el interés de BYD es la transformación tecnológica que vive el automovilismo. A partir de 2026, la Fórmula 1 implementará nuevas regulaciones que aumentan significativamente el peso de la electrificación en los monoplazas, con unidades de potencia híbridas en las que aproximadamente la mitad de la energía provendrá de sistemas eléctricos. El Campeonato Mundial de Resistencia, que incluye la famosa carrera de las 24 Horas de Le Mans, también utiliza tecnologías híbridas en varias de sus categorías. Esto convierte al automovilismo en un laboratorio ideal para fabricantes que buscan desarrollar y demostrar avances en movilidad eléctrica. Lea también: La historia de Arvid Lindblad, el piloto de 18 años que es la revelación de la F1 2026

Un movimiento estratégico aún sin confirmar