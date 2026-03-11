El gigante chino BYD analiza competir en Fórmula 1 y en las 24 Horas de Le Mans

El fabricante chino de carros eléctricos, BYD, que en los últimos años ha ganado protagonismo mundial en dicho mercado, está estudiando dar un paso mayúsculo en su estrategia de vitrina global, pues evalúa seriamente entrar al competitivo mundo del automovilismo deportivo.
La compañía analiza diferentes opciones para participar en categorías de alto nivel como la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Resistencia, según informó Bloomberg.
La decisión formaría parte de un plan para elevar el prestigio internacional de la marca en medio de su rápida expansión fuera de China.
En los últimos años, BYD ha pasado de ser conocida por sus vehículos eléctricos e híbridos asequibles a competir en segmentos más sofisticados.
De hecho, la compañía lanzó su línea de lujo bajo la marca Yangwang, con modelos de alto rendimiento que buscan posicionarla frente a fabricantes tradicionales del segmento premium.
