Esta es la propuesta que hacen gremios farmacéuticos para “modernizar” al Invima

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto con Fifarma y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) presentaron una hoja de ruta orientada a impulsar el fortalecimiento del INVIMA como eje de un sistema de salud. La iniciativa busca que el Invima sea capaz de garantizar acceso oportuno a la innovación, promover la competitividad y contribuir al crecimiento económico.
Las organizaciones reiteraron la importancia de que las agencias regulatorias garanticen la seguridad, calidad y eficacia de los productos, pero también asegurar procesos ágiles que permitan el acceso oportuno a la innovación.
