El Betis del Cucho y Deossa cambió a los niños por adultos mayores para salir a la cancha; este fue el motivo

Desde el año 2002 prácticamente se institucionalizó en el mundo del fútbol el hecho de que los 11 jugadores de cada equipo salgan al terreno de juego acompañados de un niño; sin embargo, en España, el club Real Betis tuvo un emotivo gesto y cambió a los menores por los 11 socios más longevos de la entidad.

La salida al campo acompañado de menores comenzó a institucionalizarse en el fútbol en el Mundial Corea-Japón 2022 con la campaña de la Fifa y Unicef llamada Say Yes for Children. Su objetivo era promover los derechos de la infancia.

También, en la década de los 90, era un gesto utilizado en Inglaterra para apaciguar el ambiente hostil que se impuso en los terrenos británicos por los Hooligans. Esto evitaba que desde las graderías se disminuyera el lanzamiento de monedas, botellas y demás objetos a las canchas.

Con el pasar de los tiempos, se convirtió en una costumbre que en las diferentes competencias de fútbol los equipos adoptaran la salida con niños agarrados de la mano y pocas veces esta se rompe. Uno de esos casos ocurrió en el partido Betis vs. Getafe, jugado por la fecha 6 de La Liga, en España.

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Organizados uno detrás del otro, el club español decidió hacer su salida con los 11 socios de mayor edad en representación los miles de aficionados mayores de la entidad.