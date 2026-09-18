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¿La música barroca muerde? ¿El Quijote es aburrido? Concierto en Eafit despeja las dudas

En este concierto se unirán dos piezas clásicas: una composición de Telemann y el personaje de Cervantes.

  • Alejandro Posada y los músicos de la Orquesta de Eafit prepararon la pieza de Telemann. Foto: Manuel Saldarriaga.
    Alejandro Posada y los músicos de la Orquesta de Eafit prepararon la pieza de Telemann. Foto: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de Eafit, el maestro Alejandro Posada le da instrucciones a Edwin García sobre los parlamentos que recitará durante el concierto Las aventuras de Don Quijote, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las once de la mañana en el Auditorio Fundadores de Eafit.

La idea del montaje es juntar en el escenario una pieza de la música barroca, el performance de un actor y el trabajo artístico de Elizabeth Builes. Aunque el concierto se planeó con independencia de la Fiesta del Libro y la Cultura, Clara Cristina Acosta, programadora cultural de Eafit, confiesa su satisfacción de que coincidiera con el año en el que el personaje de Cervantes es el protagonista de El Cuentico Amarillo.

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Y, como el concierto tiene un objetivo didáctico, hablemos de algunas cosas. Comencemos con la parte musical. La suite del Quijote fue compuesta por Georg Philipp Telemann, uno de los principales exponentes de la época barroca. De él dicen los expertos que fue uno de los compositores más fecundos de la historia de la música sinfónica. De hecho, uno de los pasajes hablados del concierto en Eafit trata específicamente de la fecundidad musical de Telemann. “La cantidad de piezas de música de cámara que escribió es prácticamente incontable”, se lee en una página web especializada en música clásica.

El concepto “música de cámara” explica dos cosas que el público verá durante el concierto. Primero, el maestro Posada no dirigirá desde un podio. Esta vez lo hará frente a un clavecín, un instrumento parecido al piano, pero con un sonido más antiguo. Además, la gente echará de menos las filas de percusión y metales de la orquesta sinfónica. La música barroca fue escrita en su mayoría para agrupaciones compuestas exclusivamente por cuerdas (violines, violas, violonchelos, contrabajos). Estas características y otras más serán conversadas por el actor y el maestro Posada en el concierto. Así está pensado en el libreto de Clara Cristina Acosta.

“Este es un concierto pensado no solo para los niños sino para la familia, para que uno pueda conocer un poquito más de Telemann, de estos conciertos de cuerda frotada. La suite tiene ocho momentos. Entonces, trabajé los textos que se juntaran con la música”, dice Clara Cristina. Agrega: “La idea es que la música se pueda explicar desde los instrumentos, pero también desde la historia, desde el compositor. Por ejemplo, cuando decidimos trabajar esta pieza a mí me llamó mucho la atención de que la orquesta solo tuviera cuerdas. Por eso, en un momento del texto personaje del Quijote le preguntará al maestro Posada por los demás instrumentos”.

También se hablará del amor, del paso del tiempo, de la amistad entre los humanos y de la presencia de los animales en la vida. En el escenario de Eafit, al lado de la melodía de Telemann, se invocará la presencia de Dulcinea, de las luchas del hidalgo contra los molinos de viento (los gigantes), de las aventuras con Sancho y las cabalgatas con Rocinante. Esa es una de las virtudes de los clásicos -de la música y de la literatura-: basta perderles el miedo para encontrar en sus páginas o notas cosas que nos hablan directamente.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién compuso la suite de Don Quijote que interpretará la Orquesta Sinfónica de Eafit?
La suite fue compuesta por Georg Philipp Telemann, compositor alemán del periodo barroco y uno de los autores más prolíficos de la historia de la música.
¿Por qué la orquesta tendrá principalmente instrumentos de cuerda en el concierto de Telemann?
Porque la música barroca que se interpretará fue escrita para una agrupación de cuerdas frotadas, como violines, violas, violonchelos y contrabajos. Por eso, el público no encontrará las habituales filas de percusión y metales de una orquesta sinfónica.
¿Cuándo y dónde será el concierto Las aventuras de Don Quijote en Eafit?
El concierto será el sábado 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana en el Auditorio Fundadores de Eafit.
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