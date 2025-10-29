¿Se hundirá la reforma a la salud? Estos son los caminos del Gobierno y la oposición

Si algo ha tenido al Congreso trabajando es la reforma a la salud. El proyecto del Gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar el sistema sanitario ha pasado los gozosos y los dolorosos en el Legislativo, pero, a nueve meses de que termine su mandato, sigue en veremos y dando brazadas para no hundirse. Este martes la Comisión Séptima —en donde debe enfrentar su tercero de cuatro debates— aplazó y suspendió su discusión y volvió a quedar en el limbo. Sin embargo, los partidos que la apoyan tienen claros los caminos para no dar el brazo a torcer.
Le puede interesar: Benedetti baraja una consulta popular para la reforma a la salud: “El Congreso está mamando gallo”.
La senadora Nadia Blel (Partido Conservador) logró que la mayoría de sus 13 colegas en esa corporación aprobaran su proposición de aplazar el debate del proyecto hasta que cuente con el aval fiscal que debe dar el Ministerio de Hacienda y que se apruebe una ley de financiamiento.
Blel fue enfática en que si bien se aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2026, están incluidos recursos que están atados a una ley de financiamiento o reforma tributaria, que también está en veremos en el Congreso. Para ella, no hay recursos adicionales ni rubros específicos que permitan financiar el proceso de transición, operación y fortalecimiento que requeriría el nuevo modelo.