Supersalud anunció que comenzó el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus propietarios; ¿qué se viene?

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, anunció este lunes que esa entidad inició el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus dueños y accionistas. Esa aseguradora fue objeto de intervención forzosa para administrar en abril de 2024, pero este año la Corte Constitucional la tumbó. Le puede interesar: Fallo de Sanitas demuestra que el Gobierno Petro no conoce el sistema de salud El aviso se dio en medio de la socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, es decir, a los hospitales públicos de primer y segundo nivel. En ese evento —en el que participó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo— Rubiano aseguró que se hará “la devolución de la entrega a sus dueños”, aunque lanzó varios dardos a la Corte. Ese alto tribunal fue la que declaró nula la intervención contra esa EPS por considerar que fue “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

Sobre esto, el alto tribunal indicó que esa decisión “vulneró el derecho fundamental al debido proceso (...) de la EPS Sanitas, lo que derivó (...) en una aplicación arbitraria de las normas del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)”.

Las críticas del superintendente a la decisión de la Corte

Ante esto, el superintendente dijo, dirigiéndose al ministro, que “yo le pregunto a la Corte Constitucional que me dé la razón para entregar una EPS que aún tiene grandes dificultades financieras. No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo sus usuarios y entonces la Corte dice: ‘entréguelo ya o si no, entre en desacato’. O sea, para la cárcel, ¿no?”. “¿Cómo la superintendencia entrega, devuelve, un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega nuevamente una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”, añadió Rubiano en su intervención.

La Supersalud interpuso ante esa corporación judicial un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo, los cuales no han sido respondidos, según expuso el funcionario. “Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus dueños”, puntualizó Giovanny Rubiano.



Lea aquí: “Ninguna intervención del Gobierno ha sido exitosa”: Juan David Riveros, abogado de EPS Sanitas

¿Por qué la Corte tumbó la intervención contra Sanitas?

Vale recordar que la Corte Constitucional declaró nula la intervención a Sanitas tras concluir que el exsuperintendente Luis Carlos Leal (quien estaba en el cargo cuando se tomó la medida) cometió una “arbitrariedad” al tomar esa decisión.