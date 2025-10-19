No habrá filial extranjera: la polémica por reforma administrativa en EPM

En las últimas semanas Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha estado en el centro de una polémica, después de que se conociera una reforma en su organigrama que daría lugar a la creación de una nueva filial, un centro de servicios globales, que unificaría buena parte de las dependencias y funciones administrativas de las 47 empresas que tiene el grupo empresarial, desde México hasta Chile.
Aunque la compañía viene trabajando en la reforma desde el año pasado, el tema apenas se puso en la agenda pública hace un par de semanas, cuando el exalcalde Daniel Quintero difundió por redes sociales un fragmento de un acta de junta directiva del pasado 2 de septiembre en el que se lee que dicho órgano “aprobó los ajustes a la estructura organizacional”.
Los ajustes, según se lee en el corto fragmento del documento, consisten en transformar la Subgerencia de Centro de Servicios Compartidos, en un GBS (Centro de Negocios Globales, por sus siglas en inglés), “que nos permita brindar servicios integrales de principio a fin en todas las empresas del Grupo EPM, a través de una filial que opere como un socio estratégico del grupo”.