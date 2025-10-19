Día clave para Uribe: Tribunal dirá si confirma o cambia su sentencia

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión frente a la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado responsable de fraude procesal y soborno a testigos. El fallo podría marcar un punto de inflexión, al tratarse del primer expresidente colombiano en ser juzgado por la justicia ordinaria. El anuncio de la decisión se produce en medio de un clima político cada vez más agitado, cuando el país atraviesa una intensa precampaña electoral de cara a los comicios de 2026.
La condena al expresidente no ha sido un tema menor de discusión. A Uribe no lo condenaron por ninguno de los crímenes que su contradictores le endilgan, sino que se reclamó su culpabilidad por una controversia de testigos condenados, dichos, retractaciones, espionaje y testimonios, en muchos casos, cuestionables. Para citar dos ejemplos claves, Juan Guillermo Monsalve, el testigo más importante contra Uribe, fue condenado a más de cuarenta años de prisión por secuestro y extorsión. Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar al que Diego Cadena, abogado de Uribe, le pagó al menos seis millones de pesos en efectivo, fue condenado por el asesinato a un gobernador indígena en Caldas.
