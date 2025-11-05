Tutelas en salud subieron 34,1 % en 2024 y podrían subir 18,6 % en 2025: Defensoría

¿Le ha pasado que va a reclamar un medicamento a la sede de su gestor farmacéutico y la persona que atiende le dice que “venga mañana” porque no lo hay o se los entregan a medias? Pues bien, si tal es su caso, cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo advierten que han sido una constante creciente desde 2020 en Colombia.
Este miércoles, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el análisis llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” en la que habló de las barreras y dificultades que los pacientes en el país están teniendo para acceder a sus tratamientos o medicinas de manera oportuna. Es decir, sin demoras.
En ese sentido, la funcionaria detalló con cifras la evolución que han tenido la radicación de tutelas en salud, según información de la Corte Constitucional. Desde enero de 2020 hasta agosto de 2025 se han instaurado 1’003.147 acciones de ese recurso legal. En 2020 se presentaron 81.736, en 2021 pasaron a 92.372, en 2022 el número alcanzó las 156.357, en 2023 llegaron a 197.737, en 2024 subió a 265.173 y en 2025 se tiene proyectado que alcancen a ser 314.658.
Lo anterior quiere decir que en 2024 el número de tutelas se incrementó en un 34,1 %, con respecto a 2023; así mismo, que en 2025 el porcentaje podría ser del 18,6 %, con respecto a 2024.