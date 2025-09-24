Mattel lanzó Barbie y Kent sin pelo para acompañar a los niños que lo han perdido a causa del cáncer

Unas 10.000 muñecas Barbie y Ken de la línea Brave llegarán este mes de septiembre a las manos de miles de niños alrededor del mundo. Con esta donación, Mattel busca ofrecer compañía e inclusión a quienes han perdido su cabello debido a enfermedades autoinmunes o cáncer.

La iniciativa compartida este miércoles coincide con el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, que se conmemora durante septiembre. La línea Brave (Valiente), que no está a la venta, se amplía ahora con la segunda muñeca Barbie Valiente y el primer muñeco Ken Valiente.

Desde 2013, la primera Barbie de esta línea ha sido una figura de apoyo para todos los niños en el mundo. “Durante más de una década, la muñeca Barbie Valiente ha ofrecido a los niños la tranquilidad de verse reflejados y la seguridad de que no están solos en este camino”, afirmó Nancy Molenda, vicepresidenta global de eventos corporativos y filantropía de Mattel.

La nueva Barbie Valiente viene en dos tonos de piel, con un elegante atuendo y cinco accesorios: audífonos, un sombrero, una diadema, una peluca enraizada y pegatinas personalizables. Por su parte, el muñeco Ken Valiente, también con una peluca enraizada, incluye su propio conjunto de ropa y accesorios.