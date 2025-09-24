x

Mattel lanzó Barbie y Kent sin pelo para acompañar a los niños que lo han perdido a causa del cáncer

La iniciativa de la reconocida empresa de juguetes estadounidense compartió esta nueva campaña social a raíz de la conmemoración del mes por la Concientización sobre el Cáncer Infantil durante este septiembre.

    La nueva campaña social cuenta con una Barbie Brave o Valiente, en dos tonos de piel y con su versión Ken, también sin pelo. Repartirán 10.000 muñecas. FOTO: Mattel
    Estas son las tres versiones de las muñecas que serán repartidas en todo el mundo. FOTO: Mattel
    Todas estas muñecas hacen parte de su línea más diversa. FOTO: Mattel
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Unas 10.000 muñecas Barbie y Ken de la línea Brave llegarán este mes de septiembre a las manos de miles de niños alrededor del mundo. Con esta donación, Mattel busca ofrecer compañía e inclusión a quienes han perdido su cabello debido a enfermedades autoinmunes o cáncer.

La iniciativa compartida este miércoles coincide con el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, que se conmemora durante septiembre. La línea Brave (Valiente), que no está a la venta, se amplía ahora con la segunda muñeca Barbie Valiente y el primer muñeco Ken Valiente.

Le puede interesar: En video | Así se vivió el temblor de 6,1 en Venezuela que se sintió en Colombia

Desde 2013, la primera Barbie de esta línea ha sido una figura de apoyo para todos los niños en el mundo. “Durante más de una década, la muñeca Barbie Valiente ha ofrecido a los niños la tranquilidad de verse reflejados y la seguridad de que no están solos en este camino”, afirmó Nancy Molenda, vicepresidenta global de eventos corporativos y filantropía de Mattel.

La nueva Barbie Valiente viene en dos tonos de piel, con un elegante atuendo y cinco accesorios: audífonos, un sombrero, una diadema, una peluca enraizada y pegatinas personalizables. Por su parte, el muñeco Ken Valiente, también con una peluca enraizada, incluye su propio conjunto de ropa y accesorios.

Estas son las tres versiones de las muñecas que serán repartidas en todo el mundo. FOTO: Mattel

Mattel espera que la inclusión de estas muñecas ayude a los niños a sentirse representados y recordados, ya que “son valientes, fuertes y hermosos”. La distribución de estas muñecas se realizará a lo largo de este otoño a través de asociaciones con organizaciones infantiles y hospitales en todo el mundo.

La nueva muñeca, que cuenta con un objetivo social, se une a la otra lanzada el pasado mes de julio con diabetes tipo 1, en un intento por fomentar la inclusión. Esta Barbie fue hecha con Breakthrough T1D, una oenegé que trabaja en la investigación y mejora de los tratamientos de esta enfermedad.

Alianzas estratégicas para un mayor alcance

La distribución se llevará a cabo a través de colaboraciones con fundaciones y organizaciones de renombre a nivel global, como Ronald McDonald House Charities, Starlight Children’s Foundation, CureSearch for Children’s Cancer, Koala Kids, Save the Children, Fundación Teletón e In Kind Direct.

En la lista de socios también se encuentran la Asociación de Hospitales Infantiles, Blood Cancer United, la Sociedad Americana del Cáncer - California, la Fundación Nacional de Alopecia Areata, y hospitales como el Rady’s Children’s Hospital, el Children’s Hospital Los Angeles, el UCLA Mattel Children’s Hospital y el City of Hope Children’s Cancer Center.

Todas estas muñecas hacen parte de su línea más diversa. FOTO: Mattel

“Poner estas muñecas en manos de las familias y ver la luz que aportan en los momentos más difíciles de la vida es una profunda lección de humildad y un privilegio que atesoramos profundamente”, concluyó la vicepresidenta Molenda.

La estrategia de Mattel busca así asegurar que las muñecas lleguen a quienes más las necesitan, ofreciendo un símbolo de “valentía y compasión” durante los momentos de vulnerabilidad por los que pueden pasar los niños enfermos.

También le puede interesar: Videos | Jet privado se estrelló cuando apenas despegaba del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela

