Los antibióticos no curan la gripa, no insista

Si su doctor le niega un medicamento, prueba diagnóstica o tratamiento, no piense mal. Algunas de estas tecnologías médicas deben ser consideradas cuidadosamente antes de ser ordenadas a los pacientes. Por eso, un papel activo en su propio proceso de sanación es sumamente importante.

Un rol que no necesariamente se asocia con exigir este u otro tratamiento, al menos no antes de entablar una interacción con su médico que le permita entender por qué es mejor que no le prescriba antibióticos a su niño de dos años al llegar a consulta con fiebre.

El aumento en su temperatura corporal le podría indicar que tiene una infección y que los antibióticos serían la única y mejor manera de controlarla. “Estos no curan infecciones virales que son las que normalmente se dan en niños” dice Andrés Felipe Zuluaga, médico de la U. de A., experto en farmacología y toxicología.

La línea entre estas dos áreas es delgada. Los doctores que trabajan en ellas calculan como detectives para conocer la justa medida en que un medicamento funcionará sin generar efectos adversos. “Qué es veneno y qué no es veneno, depende de la cantidad”, dice Zuluaga parafraseando a Paracelso, el médico nacido en 1.493.

El caso de los antibióticos es paradigmático y alarmante. Hay una crisis que viene anunciando desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en parte se debe a su mal uso por parte de la población, incluyendo a los médicos. Aunque debería ser lo común, un uso racional y responsable es lo menos frecuente al usar los fármacos bactericidas, dice Zuluaga.

Los médicos se equivocan al ceder ante esa mamá angustiada con el niño con fiebre y prescribirle antibióticos aunque sabe no le van a ayudar o al desconocer el microorganismo que causó su infección y haberle ordenado uno antibiótico cualquiera. La Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso de los antibióticos, que se celebra cada mes en noviembre, es un llamado a la transformación.

Cada vez se estudian más lo errores médicos. Una revisión exhaustiva publicada en junio de 2019 en The Lancet, encontró que hasta 400 prácticas y teorías médicas de uso frecuente en varios países se contradicen con estudios científicos rigurosos. No obstante las causas son muchas, una de las que ayuda a perpetuarlos “son factores relacionados a la estructura del sistema de salud”, dice el documento Procesos para definir exclusiones de tecnologías en salud: lecciones para Colombia, realizado por los doctores Daniel Patiño, Marcela Vélez y Carlos Vargas, del Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Antioquia. “El tiempo dedicado a cada consulta es muy escaso para poder entablar una conversación apropiada sobre porque una tecnología no está indicada y tomar la decisión en conjunto con el paciente”, agregan.