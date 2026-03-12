Estas son las sanciones contra el centro turístico donde murió mujer tras accidentarse en un tobogán

Las autoridades han tomado medidas contundentes contra el establecimiento Entre Flores tras el trágico siniestro que cobró la vida de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años oriunda de Tibú.

El alcalde de Chinácota, Norte de Santander, Ramiro Luna, confirmó que el parque enfrenta severas consecuencias administrativas y económicas debido a irregularidades en el funcionamiento de su nueva atracción.

Según lo informado por el mandatario local, al establecimiento se le impuso una multa general tipo 4, la cual es la sanción económica más alta contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Ese castigo equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Además, la atracción del tobogán ha sido clausurada provisionalmente mientras la Fiscalía, la Policía Nacional y la Policía de Turismo adelantan investigaciones técnicas para establecer las causas exactas del trágico hecho.

La Alcaldía aclaró que la sanción no implica el cierre total del establecimiento, pues el área del restaurante cumple con los requisitos legales y puede seguir operando.