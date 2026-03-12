x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa

La junta afirmó que respeta la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras la imputación de cargos por presunto tráfico de influencias. Algunos sectores consideran que el órgano directivo ha hecho oídos sordos a las controversias que rodean al directivo.

  • Uno de los puntos clave que evaluará la junta es si la situación judicial del presidente de Ecopetrol puede afectar el valor de la acción, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa de la empresa. Foto: Cortesía y Archivo
    Uno de los puntos clave que evaluará la junta es si la situación judicial del presidente de Ecopetrol puede afectar el valor de la acción, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa de la empresa. Foto: Cortesía y Archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La junta directiva de Ecopetrol aseguró que respeta la presunción de inocencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, y su derecho al debido proceso, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.

En una sesión realizada el miércoles, mismo día de la imputación, la junta señaló que actuará conforme a lo establecido en la ley y el Código de Buen Gobierno, y aplicará el protocolo institucional para este tipo de situaciones, lo que implica una “revisión rigurosa, objetiva y documentada del caso”.

En contexto: Junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa, pese a imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias

Impacto del caso Roa en acciones e inversionistas de Ecopetrol

Uno de los puntos clave que evaluará la junta es si la situación judicial del presidente de Ecopetrol puede afectar el valor de la acción, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa de la empresa.

Vea aquí: El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía: pagó 34 % menos por un apartamento en Bogotá

Con base en ese análisis, el órgano directivo deliberará para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Roa en el cargo con las obligaciones regulatorias de la compañía. El objetivo, según el comunicado, es “garantizar la confianza de los inversionistas”, así como preservar la sostenibilidad financiera y estándares de gobernanza de la petrolera.

Comunicado: junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa
Comunicado: junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa

Caso judicial: apartamento y financiación de campaña

Desde hace meses, Roa enfrenta fuertes cuestionamientos por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a un valor muy por debajo del precio de mercado, una transacción que, según las investigaciones, habría estado ligada a su influencia como directivo de Ecopetrol.

Más detalles: Tras declararse inocente, Fiscalía tiene 30 días para acusar a Ricardo Roa por compra irregular de apartamento

A esto se suma el escándalo por el exceso en topes de financiación de la campaña Petro Presidente, que superó los $5.300 millones.

Pese a estas investigaciones, Roa se mantiene en el cargo con el respaldo del presidente Gustavo Petro. Su permanencia también revive un compromiso que el directivo hizo en abril de 2024, cuando aseguró que se apartaría del cargo si su presencia llegaba a afectar la reputación de la empresa. Hasta ahora, sin embargo, no ha dado señales de retiro.

Críticas a la junta directiva por permanencia de Roa

La permanencia de Roa en Ecopetrol, pese a los líos judiciales, no ha pasado desapercibida. Algunos sectores consideran que el órgano directivo ha actuado como una “convidada de piedra” frente a las controversias que rodean al directivo.

Puede leer: ¿Por qué Ricardo Roa no renuncia como gerente de Ecopetrol si fue imputado por tráfico de influencias?

Cabe recordar que cuando Roa llegó a Ecopetrol en abril de 2023, la junta estaba compuesta por nueve miembros, ocho de ellos elegidos durante el gobierno Petro. Sin embargo, solo uno, Saúl Kattan, era realmente cercano al mandatario o al propio Roa, lo que generaba un órgano directivo con trayectorias diversas y menos alineado con los planes del nuevo presidente de la petrolera.

La situación cambió a partir de abril de 2024, cuando la asamblea de accionistas, con mayoría del Gobierno, eligió nuevos integrantes que consolidaron una junta más afín a la visión energética de Petro.

Siga leyendo: Ricardo Roa se declaró inocente tras imputación por compra irregular de lujoso apartamento

Ese cambio de orientación se hizo evidente cuando la junta decidió retirar su respaldo a un proyecto de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos. El episodio derivó en la renuncia de dos integrantes independientes, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes alertaron sobre un deterioro en las prácticas de gobierno corporativo de la compañía.

Pero los movimientos tampoco se han limitado allí. Roa ha realizado una reconfiguración del equipo directivo de Ecopetrol. Para octubre de 2024, había reemplazado a 12 de los 13 vicepresidentes de la compañía. También fueron relevados tres presidentes de filiales clave (Cenit, Hocol e ISA).

Vea también: Ponencia del CNE dejaría en firme sanción contra campaña de Petro en 2022 por violación de topes

Estos cambios, en principio, hacen parte de las facultades de un presidente y no implican necesariamente una irregularidad. No obstante, entre las salidas hubo perfiles de amplio peso y trayectoria, como el caso de Alberto Consuegra, quien se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo y llevaba en la empresa desde 2016, o de Héctor Manosalva, que dirigía Cenit y había iniciado su carrera en 1986 en el área de perforación.

¿Quiénes conforman la junta de Ecopetrol?

Actualmente, una parte significativa de la junta está integrada por figuras cercanas al presidente Petro o alineadas con su agenda política y energética.

Entre ellas está Ángela María Robledo, ratificada en el cargo y cercana políticamente al mandatario; César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO); Hildebrando Vélez, padre de la directora de la Anla Irene Vélez; Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente y reconocida por su activismo contra el fracking; Carolina Arias, proveniente de movimientos sociales como Ríos Vivos y relacionada con la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta; Juan Gonzalo Castaño, autor del informe utilizado por Petro para oponerse al fracking; y Alberto José Merlano Alcocer, primo lejano de Verónica Alcocer y cercano al presidente.

Le puede interesar: Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados

Dentro del grupo también figuran perfiles considerados más independientes, como Luis Felipe Henao, exministro que ha advertido sobre el impacto reputacional que las investigaciones contra Roa podrían tener en la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York, y Ricardo Rodríguez, exvicecontralor con un enfoque centrado en la responsabilidad fiscal y técnica de la compañía.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué se le acusa a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol?
La Fiscalía lo imputó por tráfico de influencias de servidor público. La investigación se centra en la compra irregular de un apartamento en Bogotá con un descuento del 34% y su posible vínculo con favores desde su posición directiva.
¿Quiénes integran la Junta Directiva de Ecopetrol hoy?
Está conformada mayoritariamente por figuras cercanas al Gobierno, como Ángela María Robledo y Alberto José Merlano, pero mantiene voces independientes como Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez.
¿Puede Ricardo Roa ser destituido por la Junta?
Sí. Según el Código de Buen Gobierno y los protocolos institucionales, la junta puede decidir su retiro si considera que su permanencia afecta la sostenibilidad financiera o la confianza de los inversionistas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida