Alemania, Noruega y Reino Unido firmaron acuerdo para luchar contra la deforestación en Colombia, ¿en qué consiste?

Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido sellaron este jueves 12 de marzo la nueva Declaración Conjunta de Intención (DCI) para fortalecer la protección de los bosques y continuar la cooperación internacional para reducir la deforestación en el país.

Esta firma, realizada este jueves tras una reunión, marcará el inicio de la tercera fase de esta alianza, que se extenderá hasta 2030 y reafirma la cooperación de larga data entre los países socios en la protección de los bosques colombianos.

Y es que la tercera parte del acuerdo prioriza la reducción de la deforestación, las estrategias de restauración, la economía de la biodiversidad y el fortalecimiento del monitoreo y la gobernanza forestal.