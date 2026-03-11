Revelaron la causa de muerte de joven que se lanzó en tobogán extremo en Norte de Santander: ¿accidente o negligencia?

Un trauma intracraneal y un trauma torácico abdominal cerrado fueron las causas exactas que provocaron la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, luego de haberse lanzado por un tobogán extremo en un lugar turístico en la tarde-noche del pasado jueves 5 de marzo. Le puede interesar: Impacto fatal: joven de 28 años perdió la vida en un tobogán extremo en Norte de Santander Así lo confirmó recientemente Medicina Legal tras los estudios forenses realizados luego del accidente en el establecimiento llamado “Entre Flores”, en Chinácota, Norte de Santander, donde la mujer salió disparada de esta atracción tras perder el control en una curva.

Mientras la víctima era sepultada por sus allegados en Cúcuta, las autoridades locales confirmaron que la atracción turística fue clausurada de manera inmediata. El motivo principal radica en que el establecimiento operaba dicho tobogán sin contar con los permisos necesarios y exigidos por la ley. Por esta razón, aunque las otras zonas del lugar comercial siguen operando con normalidad, las autoridades continúan investigando los móviles y la documentación legal del establecimiento para tener un panorama más claro sobre si habrían violado las reglas.

Las autoridades sellaron solo la atracción de este establecimiento comercial mientras continúan investigando. FOTO: Alcaldía de Chinácota

Normativa y situación legal del establecimiento: las presuntas irregularidades

Ángela Díaz, directora de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, aclaró en Noticias Caracol que el establecimiento identificado como “Entre Flores” no forma parte actualmente de dicha asociación. Díaz recalcó que en el país existe una normativa estricta que impone “ocho requisitos mínimos que funcionan como estándares de seguridad” para autorizar el funcionamiento de cualquier operador de atracciones. Y este caso no sería diferente, ya que el tobogán es una atracción extrema, pero no contaría con dichos requisitos. La Fiscalía General de la Nación lidera una investigación para establecer las condiciones técnicas y de seguridad del tobogán. Y es que tanto testigos como diferentes usuarios en redes sociales señalaron que ya habían advertido sobre el peligro de esta atracción.

Según versiones citadas por Caracol Radio, existían inquietudes sobre una curva específica en el recorrido que, aparentemente, “no contaría con suficiente contención para evitar que los usuarios perdieran el control al final del descenso”. La estructura donde ocurrió el siniestro había sido inaugurada recientemente, durante el pasado mes de febrero de este año. La Alcaldía de Chinácota se pronunció y aseguró que el cierre es una medida pertinente para seguir avanzando en los detalles del caso. Por ahora, las autoridades buscan esclarecer la responsabilidad del comercio en la falla que permitió que García Manrique se saliera del trayecto, hecho que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales.

La respuesta del establecimiento y denuncia de amenazas

Por medio de un comunicado publicado el pasado viernes 6 de marzo en sus redes sociales, el equipo jurídico de ENTRE FLORES SAS lamentó públicamente lo ocurrido durante este jueves, que derivó en la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años. La entidad expresó primero sus condolencias a la familia de la víctima, extendiendo su “solidaridad” y uniéndose al duelo en medio de “este difícil momento”. Asimismo, señalaron que desde que todo ocurrió activaron los protocolos de emergencia y asistencia previa. “Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”, detallaron.

Al final, expresaron que lo primordial para ellos es la seguridad de las personas que los visitan, por lo que, ante el respeto a la memoria de la víctima y el curso de la investigación, “nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”. Pese al cierre de la atracción, el restaurante y el área de hospedaje del lugar continúan abiertos al público. La administración del lugar justificó la continuidad de sus servicios señalando que brindan sustento económico a más de 70 empleados. Asimismo, los trabajadores del sitio e hijos de los propietarios han denunciado a Noticias Caracol ser blanco de varias amenazas a través de redes sociales tras la conmoción causada por la muerte de la joven.

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años y oriunda de Tibú. FOTO: Cortesía y captura de vídeo de redes sociales @entrefloreschicanota