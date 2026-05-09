Tragedia en aeropuerto: peatón muere tras ser atropellado por un avión en EE. UU.

Un peatón que cruzó el perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, falleció tras ser atropellado por un avión que se preparaba para despegar, informó el aeropuerto este sábado.

“El peatón cruzó la valla perimetral y fue atropellado apenas dos minutos después, mientras cruzaba la pista. Falleció, no se cree que fuera empleado del aeropuerto y aún no ha sido identificado”, agregó en un comunicado.

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El accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y ocurrió alrededor de las 23H19 locales del viernes (5H19 GMT de este sábado). Entre los pasajeros del vuelo, “12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales”, indicó el aeropuerto.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente, que genera preocupación en materia de seguridad.