Francia tiene un ataque que meterá “terror” en el Mundial: estos son los 9 candidatos a ser llamados por Deschamps

Didier Deschamps está en aprietos. El entrenador de la Selección de Francia debe tomar pronto una decisión complicada: elegir quiénes serán los futbolistas que representarán a su país en Norteamérica 2026, a donde llegan con el rótulo de favoritos para ganar el título.
La elección no será fácil. Bien dicen que, cuando hay escasez, cuando no hay muchas opciones, es más sencillo jugársela por un camino u otro. Pero si hay exceso de alternativas y, encima, todas son de altísima calidad, la determinación se nubla. Eso le ocurre al técnico francés para elegir los delanteros que convocará.
Francia tiene, por lo menos, nueve atacantes destacados en la élite del fútbol que pueden ser convocados. Para el Mundial que se jugará entre junio y julio próximos, la FIFA decidió que un equipo puede llevar entre 23 y 26 futbolistas.
Si se utilizan todos los cupos, llamar a ocho atacantes sería dedicar el 30% del plantel a esa fase del juego. Sin embargo, Deschamps suele hacerlo. En Qatar 2022 tuvo esa cantidad de delanteros. Los elegidos aquella vez fueron: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku y Marcus Thuram.