Se entregó alias Giovanny: cabecilla de los disidentes en Cauca y responsable de atentado en el que murió niño de 10 años

Alias Giovanny era el máximo cabecilla del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en el Cauca. Tiene 32 años y la mitad de su vida estuvo asociado a la clandestinidad. En la noche de este 3 de septiembre, confirmaron fuentes militares, el disidente decidió entregarse a las autoridades.

Se sabe que el hombre se entregó a miembros del Ejército en zona rural del municipio de El Tambo (Cauca). Brayan Jair Delgado Rojas, su nombre de pila, era uno de los hombres más temidos en el Cañón del Micay.

El coliseo del corregimiento de El Plateado todavía tiene las cicatrices del atentado del 23 de julio del año pasado. Ese día, los hombres al mando de alias Giovanny lanzaron un explosivo desde un dron que cayó sobre la comunidad que jugaba un partido de fútbol.

En las gradas estaba un niño de 10 años. Era Dilan Camilo Erazo Yela, veía jugar a su papá. Cuando el artefacto explotó, el niño dio unos pasos y luego cayó: sufrió una hemorragia interna y murió, 15 personas más resultaron heridas.

Dos días después de ese ataque, alias Giovanny se presentó ante la comunidad y pidió un minuto de silencio por el menor muerto.

“Gracias a todos ustedes por brindar este minuto de silencio por un niño inocente, inocente de esta guerra absurda que tiene el Estado colombiano, que no ha querido entender las verdaderas circunstancias de esta guerra”, dijo el cabecilla en un video conocido por EL COLOMBIANO.

Alias Giovvany ejercía su control ilegal en municipios de El Tambo, Argelia y El Patía. Esa zona es clave para los ilegales: permite tener el control sobre los cultivos de uso ilícito y, además, asegurar las rutas de salida de los narcóticos hacia el océano Pacífico.

Se sabe que alias Giovanny, tras su entrega, fue trasladado a Bogotá. Esta es la segunda entrega –en menos de 7 días– de un cabecilla disidente en el Cauca.

El pasado 27 de agosto se registró la entrega de alias Kevin, otro cabecilla del Frente Carlos Patiño. El hombre se acercó a tropas del Ejército Nacional en zona rural del Cauca, se identificó y entregó su fusil Tavor 5,56 mm.

De acuerdo con el Ejército, estas entregas ocurren en medio de las operaciones que se adelantan para recuperar el control del Cañón del Micay,