Funcionario de Satena fue secuestrado en el Catatumbo; aerolínea suspende operación en Norte de Santander

La aerolínea nacional Satena ha decidido suspender sus operaciones en Norte de Santander debido a la grave situación de orden público que se vive en la zona, pues debido a esta, uno de sus empleados fue secuestrado.

Se trata de Edinson Balaguera Gamboa, quien según confirmó la compañía a través de un comunicado, es administrador de operación en Tibú, además de desempeñar funciones como agente operativo. Para la aerolínea estatal, este hecho “representa un riesgo directo para la integridad del personal y de los pasajeros, y hace inviable la continuidad del servicio en condiciones seguras”.

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Asimismo, Satena aclaró que la ruta afectada es Cúcuta - Tibú y confirmó que la “operación en esta ruta permanecerá suspendida hasta tanto existan garantías verificables para su restablecimiento”.

La empresa estatal manifestó que sostendrá una coordinación permanente con las autoridades nacionales y locales para verificar cómo avanza la situación en el territorio.

No es la primera vez que la situación de orden público afecta esta ruta entre Cúcuta y Tibú, pues hace algunos meses un avión que cubría ese trayecto tuvo que devolverse a su lugar de partida por bombardeos.