Agéndese para el cuarto día del Mundial 2026: partidos, horarios y resumen actualizado

La jornada de hoy, 14 de junio del Mundial 2026, contempla cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, en una programación perfecta para verla este Día del Padre y disfrutar de una fecha completa del torneo. Los compromisos se disputan en distintas sedes de Estados Unidos y México dentro del calendario oficial del campeonato.
El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de varios grupos, con actividad en los grupos E y F.
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Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, el servicio deportivo DSports y la plataforma digital Disney+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo en el país.