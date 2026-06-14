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Agéndese para el cuarto día del Mundial 2026: partidos, horarios y resumen actualizado

La jornada de este domingo 14 de junio, cuarto día del Mundial 2026, reúne cuatro partidos de fase de grupos con selecciones de distintos continentes; aquí le contamos cuáles son.

  • Agéndese para el Mundial 2026 hoy 14 de junio: partidos, horarios y cómo va el torneo. Foto: FIFA
    Agéndese para el Mundial 2026 hoy 14 de junio: partidos, horarios y cómo va el torneo. Foto: FIFA
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La jornada de hoy, 14 de junio del Mundial 2026, contempla cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, en una programación perfecta para verla este Día del Padre y disfrutar de una fecha completa del torneo. Los compromisos se disputan en distintas sedes de Estados Unidos y México dentro del calendario oficial del campeonato.

El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de varios grupos, con actividad en los grupos E y F.

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Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, el servicio deportivo DSports y la plataforma digital Disney+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo en el país.

Así queda la programación completa de los partidos de hoy:

Esta es la programación completa de los cuatro partidos del 14 de junio:

Grupo E: Alemania vs. Curazao y Costa de Marfil vs. Ecuador.

El primer partido del día se disputa entre Alemania y Curazao en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). El compromiso está programado para las 12:00 p. m. hora de Colombia.

El segundo encuentro del grupo enfrenta a Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos). El duelo está fijado para las 6:00 p. m. en Colombia.

Grupo F: Países Bajos vs. Japón y Suecia vs. Túnez

El tercer partido de la jornada enfrenta a Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos). El compromiso se jugará a las 3:00 p. m. hora Colombia.

El cierre del día lo protagonizan Suecia y Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey (México). El partido está programado para las 9:00 p. m. en Colombia.

Resumen de la jornada del día de ayer, 13 de junio del Mundial 2026

La jornada anterior dejó resultados importantes en los grupos B, C y D, con partidos muy disputados y marcadores ajustados que comienzan a perfilar el panorama de la fase de grupos.

En el grupo B, Catar y Suiza empataron 1-1, en un duelo parejo que dejó a ambos equipos con un punto en la clasificación.

En el grupo C, Brasil empató 1-1 con Marruecos, mientras que Escocia logró una victoria 1-0 frente a Haití, resultado que le permite liderar parcialmente el grupo.

En el grupo D, Australia se impuso 2-0 sobre Turquía, mientras que Estados Unidos ya había sumado una victoria contundente 4-1 frente a Paraguay en la jornada previa, consolidándose como líder del grupo.

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Así van las tablas del Mundial 2026 hasta el momento.

En el Grupo A, México y Corea del Sur lideran con 3 puntos cada uno tras su debut victorioso, mientras Chequia y Sudáfrica aún no suman unidades.

En el Grupo B, todos los equipos se mantienen igualados con 1 punto: Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina.

En el Grupo C, Escocia lidera con 3 puntos. Brasil y Marruecos suman 1 punto cada uno, mientras Haití cierra sin unidades.

En el Grupo D, Estados Unidos y Australia comparten el liderato con 3 puntos. Turquía y Paraguay aún no han sumado.

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¿Qué viene para mañana, 15 de junio de cara al Mundial?

La programación para mañana 15 de junio continúa con la fase de grupos del Mundial 2026 e incluye nuevos enfrentamientos en los grupos G y H, los partidos serán Bélgica vs. Egipto, Irán vs. Nueva Zelanda, España vs. Cabo Verde y Arabia Saudita vs. Uruguay.

La jornada mantiene el formato de cuatro partidos en distintas sedes de Norteamérica y empezará a definir con mayor claridad los equipos que avanzan a la siguiente fase del torneo.

Todos los partidos contarán con cobertura en vivo de EL COLOMBIANO, con actualización minuto a minuto de los partidos y desarrollo de los encuentros a medida que avanza la fase de grupos del Mundial 2026.

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