Serafino Iacono desmintió versión de Ricardo Roa sobre compra de apartamento: “Los pagos que recibí fueron de Mancera”

La compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá, sigue teniendo contra las cuerdas al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien insiste en mantenerse al frente de la estatal petrolera pese a que cuatro de los nueve miembros de la junta directiva, los socios minoritarios y hasta el sindicato de la USO piden su salida.
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Este sábado, un día después de la Asamblea de la compañía en la que el ambiente se tornó tenso y hostil en contra de Roa –fue abucheado por los asistentes–, se conoció una nueva versión que dejaría mal parado al presidente de la petrolera, que el pasado 11 de marzo se declaro inocente del delito de tráfico de influencias durante una audiencia de imputación de cargos por el escándalo en la adquisición irregular del inmueble –un valor muy por debajo de su avalúo– ubicado en un exclusivo sector de la capital.