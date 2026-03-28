Serafino Iacono desmintió versión de Ricardo Roa sobre compra de apartamento: “Los pagos que recibí fueron de Mancera”

La compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá, sigue teniendo contra las cuerdas al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien insiste en mantenerse al frente de la estatal petrolera pese a que cuatro de los nueve miembros de la junta directiva, los socios minoritarios y hasta el sindicato de la USO piden su salida. Lea aquí: Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa Este sábado, un día después de la Asamblea de la compañía en la que el ambiente se tornó tenso y hostil en contra de Roa –fue abucheado por los asistentes–, se conoció una nueva versión que dejaría mal parado al presidente de la petrolera, que el pasado 11 de marzo se declaro inocente del delito de tráfico de influencias durante una audiencia de imputación de cargos por el escándalo en la adquisición irregular del inmueble –un valor muy por debajo de su avalúo– ubicado en un exclusivo sector de la capital.

Y es que el inversionista Serafino Iacono, dueño del apartamento en cuestión, desmintió la versión que sostiene Roa sobre los movimiento que hizo para pagarle la propiedad. Tras insistir en que hizo una transferencia por 450 millones de pesos a través de un cheque de su cuenta de Bancolombia y que un mes después ya había cancelado un monto cercano a los 1.500 millones de pesos a Princeton Int. Holding, firma de Serafino Iacono, Roa admitió que le hizo un giro a una empresa del expolicía Juan Guillermo Mancera, quien también hace parte del proceso en la Fiscalía. Siga leyendo: ¿Juan Guillermo Mancera ‘conquistó’ a Ricardo Roa con un apartamento por negocio de gas en Colombia? En entrevista con la revista Cambio, Roa aseguró que “solo el último pago, por instrucción expresa del señor Siegmund Vallenilla, representante de Princeton, fue realizado a la empresa Innova Mercadeo y Logística SAS”, empresa del expolicía Mancera. El presidente de Ecopetrol, dijo además que “una solicitud de estas no es rara en esta clase negocios” y que tiene cómo comprobar toda la trazabilidad de la transacción.

Sin embargo, en diálogo con El Tiempo, Iacono aseguró que lo que dice Roa no es cierto y que como dueño del apartamento, solo recibió pagos de Mancera, como se lo dijo a la Fiscalía. “Los pagos que yo recibí fueron de la compañía del coronel Mancera, como le mostré a la Fiscalía. Lo que acordé con Mancera fueron 1.800 millones de pesos y eso es lo que se me pagó, del resto no sé nada más”, dijo Iacono al diario bogotano. Le puede interesar: “Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa La Fiscalía sostiene que Roa compró el apartamento por debajo del valor de mercado en una operación en la que Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas y sin intereses. El valor comercial del inmueble en el edificio Entre Parques está avaluado en $2.727 millones, pero Roa terminó comprándolo por $1.800 millones, la cifra que Iacono sostiene que recibió a través de Mancera, de quien es padrino de matrimonio y con quien trabajó en Pacific Rubiales cuando él era directivo y el expolicía era jefe de seguridad.