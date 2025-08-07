¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió en medio de los disturbios en el Movistar Arena de Bogotá?

Tras la jornada violenta dentro y fuera del Movistar Arena de Bogotá, donde disturbios antes del concierto de la banda argentina Damas Gratis obligaron a cancelar el evento, se conoció la identidad de la persona fallecida en medio de estos hechos.

Se trata de Sergio Blanco, un hincha de Santa Fe que solía compartir en sus redes sociales su pasión por el equipo cardenal. El hombre pertenecía al parche 10 de La Guardia Roja del Santa Fe.

Según información preliminar, la persona fallecida fue atropellada frente al recinto, en hechos que aún están en investigación.

Quienes conocían a Blanco se pronunciaron a través de redes sociales sobre lo sucedido: “Una hija sin su padre, una madre sin su hijo, y una vida que tenía mucho por vivir qué triste”, “Por una camiseta, por la ignorancia, por la falta de compromiso... hoy lloramos a un amigo. Qué dolor más absurdo e injusto”, fueron algunos de los comentarios.

Dentro del escenario, testigos reportaron riñas, agresiones con armas blancas y enfrentamientos entre asistentes, al parecer, entre barras de Millonarios y Santa Fe, lo que obligó a evacuar a cientos de personas y a desplegar un operativo policial. Además, cinco personas resultaron heridas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte registrada a las afueras del Movistar Arena y calificó como “absolutamente repudiables” los hechos violentos ocurridos antes del concierto.

“He convocado para mañana (7 de agosto) una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”, señaló en un mensaje difundido en la red social X.

También informó que varias personas están siendo atendidas en centros médicos de la ciudad como consecuencia de las riñas. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, concluyó el mandatario distrital.

Desde el Movistar Arena, la administración del recinto explicó que la decisión de cancelar el espectáculo se tomó para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal. “La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, indicó en un comunicado.

El gerente del recinto, Luis Guillermo Quintero, explicó que los disturbios comenzaron hacia las 8:20 p.m., cuando “unos desadaptados vandalizaron la puerta 5 y se metieron al Movistar Arena”.