Servicio militar en Colombia: quiénes están exentos y qué requisitos deben cumplir

En Colombia, el servicio militar es un deber establecido para los ciudadanos que cumplan las condiciones fijadas por la legislación, aunque la Ley 1861 de 2017 contempla excepciones para quienes acrediten determinadas circunstancias personales, familiares o sociales.
Las exenciones y los aplazamientos son evaluados por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, entidad encargada de verificar la documentación y definir la situación militar de cada solicitante. Además, la normativa establece que “es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública”.